एमपी STF की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियारों पर शिकंजा, 5 पिस्तौल के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

Madhya Pradesh STF: मध्य प्रदेश में अपराध और गैर-कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक बड़े कार्रवाई में इंदौर में STF (स्पेशल टास्क फोर्स) ने हथियारों की अवैध तस्करी में शामिल एक गैंग के दो एक्टिव सदस्यों को गिरफ्तार किया है. STF की दो स्पेशल टीमों ने मिलकर यह कार्रवाई की और दोनों लोगों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की. ​​ऑपरेशन के दौरान, पुलिस ने संदिग्धों से पांच अत्याधुनिक(एडवांस्ड) पिस्तौल बरामद कीं.

अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी सफलता

दरअसल, प्रदेश में अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान में एक बड़ी सफलता मिली है. स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने इंदौर STF की दो स्पेशल टीमों द्वारा चलाए गए एक जॉइंट ऑपरेशन में पांच आधुनिक पिस्तौलें ज़ब्त की हैं. इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. अवैध हथियारों की सप्लाई नेटवर्क के सभी पहलुओं की जांच चल रही है.

टीमों ने घेराबंदी कर पकड़ा

मिली जानकारी के मुताबिक, STF (स्पेशल टास्क फोर्स) को पक्की खबर मिली थी कि कुछ तस्कर शहर में एक खास जगह पर हथियारों की एक बड़ी खेप पहुंचाने वाले हैं. इस जानकारी को गंभीरता से लेते हुए STF अधिकारियों ने दो टीमें बनाईं और उस तय जगह को चारों तरफ से घेर लिया. जैसे ही संदिग्ध लोग मौके पर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

STF फिलहाल इस मामले की पूरी जांच कर रही है. मुख्य फोकस इस बात पर है कि ये एडवांस्ड हथियार कहां बनाए गए थे और इनकी आखिरी मंज़िल कहां थी. पुलिस संदिग्धों के मोबाइल फोन और पिछले रिकॉर्ड की जांच कर रही है ताकि उनके पूरे नेटवर्क और सिंडिकेट का पता लगाया जा सके. इस बड़ी कामयाबी से इलाके में अवैध हथियारों के तस्करों में हड़कंप मच गया है.

एमपी से दूसरी खबर

उधर, भोपाल में पुलिस ने एक ऐसे शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है जो ज़ोमैटो और रैपिडो के डिलीवरी बॉय बनकर रेकी करते थे. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से तीन चोरी की मोटरसाइकिलें और लगभग 4.5 लाख रुपये का सामान बरामद किया. ये आरोपी डिलीवरी करते समय खाली घरों और सुनसान इलाकों की रेकी करते थे और मौका मिलते ही घरों में सेंध लगाते थे या गाड़ियां चुरा लेते थे. गिरफ्तार किए गए तीनों लोग आदतन अपराधी हैं जो अपनी नशे की लत और महंगी लाइफस्टाइल का खर्च उठाने के लिए अपराध करते थे.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!