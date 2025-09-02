सिर्फ 29 की उम्र में MPCA अध्यक्ष बने महाआर्यमन सिंधिया, पद संभालते ही बता दिया क्या है फ्यूचर प्लान

Mahanaryaman Scindia Youngest MPCA President: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया ने मंगलवार को मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ (MPCA) के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया. 29 साल के महाआर्यमन सिंधिया साल 1957 में एमपीसीए की स्थापना के बाद से सबसे युवा अध्यक्ष हैं. वह एमपीसीए की कमान संभालने वाली सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं. महाआर्यमन के दादा माधवराव सिंधिया और पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एमपीसीए अध्यक्ष रह चुके हैं. एमपीसीए अध्यक्ष संभालते ही महाआर्यमन सिंधिया ने अपने फ्यूचर प्लान का खुलासा किया और बताया कि इस पद पर रहते हुए मध्य प्रदेश में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या करेंगे.

महाआर्यमन सिंधिया का क्या है फ्यूचर प्लान?

मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MPCA) के अध्यक्ष पद पर मनोनीत होने के बाद महाआर्यमन सिंधिया ने कहा कि पूरी टीम को साथ लेकर प्रदेश में क्रिकेट के लिए एक बेहतर वातावरण तैयार किया जाएगा. इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी खेलों में समुचित व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी. महाआर्यमन ने भरोसा जताया कि प्रदेश में क्रिकेट प्रतिभाओं को और अधिक अवसर देने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे. महाआर्यमन का कहना है कि एमपीसीए एक परिवार है, जो प्रतिभा के लिए लगातार काम कर रहा है. आगे भी प्रतिभा को खोजने और उसे आगे बढ़ाने का काम भी किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

महाआर्यमन सिंधिया ने आगे कहा, 'जैसा बीते वर्षों में एमपीसीए में एक टीम के रूप में काम किया गया है. मैं चाहता हूं कि वैसा ही व्यवहार आगे भी हो. हम एकजुट होकर काम करें. हम डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन लेवल पर काम करना चाहते हैं, ताकि उनसे संबंध मजबूत हो सकें. हम युवा क्रिकेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं. उन्हें और टूर्नामेंट खेलने का मौका देना चाहते हैं. महिलाओं को भी और मौका देना चाहते हैं. मैं एमपीसीए के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने यह जिम्मेदारी मुझे सौंपी है. यह मेरे लिए बेहद गर्व की बात है.'

ये भी पढ़ें- कितने पढ़ें-लिखे हैं माधवराव सिंधिया के पोते महाआर्यमन?

महाआर्यमन ने इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में की पूजा

इंदौर में मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MPCA) का अध्यक्ष चुने जाने के बाद महाआर्यमन अपने पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ खजराना स्थित गणेश मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बेटे के साथ गणेश मंदिर पहुंचने की तस्वीरें सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर साझा करते हुए लिखा, 'इंदौर प्रवास का शुभारंभ खजराना गणेश मंदिर में सिद्धिविनायक प्रभु के दर्शन और पूजा-अर्चना के साथ किया.' उन्होंने लिखा, 'हर शुभ कार्य से पूर्व प्रभु का आशीर्वाद लेना न केवल हमारी परंपरा, बल्कि मेरी पारिवारिक विरासत और व्यक्तिगत आस्था का भी अभिन्न हिस्सा है. विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता भगवान श्री गणेश जी से राष्ट्र और प्रदेश की प्रगति, समृद्धि और जनकल्याण की प्रार्थना की.'

ॐ सिद्धिविनायकाय नमः आज इंदौर प्रवास का शुभारम्भ खजराना गणेश मंदिर में सिद्धिविनायक प्रभु के दर्शन और पूजा-अर्चना के साथ किया। हर शुभ कार्य से पूर्व प्रभु का आशीर्वाद लेना न केवल हमारी परंपरा, बल्कि मेरी पारिवारिक विरासत और व्यक्तिगत आस्था का भी अभिन्न हिस्सा है। विघ्नहर्ता… pic.twitter.com/PMjhyuwh2s — Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) September 2, 2025

एमपीसीए अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने गए महाआर्यमन

महाआर्यमन सिंधिया को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है. इंदौर में ताजपोशी के दौरान महाआर्यमन माथे पर तिलक लगाए नजर आए. इस दौरान पिता भी वहीं मौजूद थे. पिता ने शॉल देकर बेटे को सम्मानित किया. साल 2022 में महाआर्यमन सिंधिया को ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट संघ (जीडीसीए) का उपाध्यक्ष चुना गया था. इसी साल उन्हें एमपीसीए का आजीवन सदस्य भी बनाया गया। महाआर्यमन मध्य प्रदेश टी20 लीग (एमपीएल) के अध्यक्ष भी हैं.

बता दें कि देश में सबसे युवा प्रदेश क्रिकेट संगठन अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर थे, जिन्होंने महज 26 वर्ष की आयु में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद को संभाला. विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 के कुछ मुकाबले होल्कर स्टेडियम में खेले जाने हैं. एमपीसीए के अध्यक्ष पद को संभालने के बाद महाआर्यमन सिंधिया का पहला बड़ा दायित्व स्टेडियम में सभी जरूरी तैयारियों को अंतिम रूप देना होगा. (इनपुट- तुषार कंछल और न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)