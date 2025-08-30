सिंधिया घराने के महानआर्यमन संभालेंगे MPCA की कमान, निर्विरोध बनेंगे अध्यक्ष, सामने कोई फॉर्म नहीं
सिंधिया घराने के महानआर्यमन संभालेंगे MPCA की कमान, निर्विरोध बनेंगे अध्यक्ष, सामने कोई फॉर्म नहीं

MP News-MPCA के नए प्रिसेंडट के रूप में महानआर्यमन सिंधिया का बनना तय हो गया है. चुनाव के लिए शनिवार को अंतिम तिथि थी लेकिन महानआर्यमन के सामने किसी ने नामांकन नहीं भरा है. 30 अगस्त तक नामांकन की अंतिम तिथि थी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 30, 2025, 07:14 PM IST
MPCA Elections-मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोशसिएशन (MPCA) के नए प्रेसिडेंट महानआर्यमन सिंधिया का बनना तय हो गया है. MPCA चुनाव के लिए शनिवार को नामांकन करने की आखिरी तारीख थी. महानआर्यमन के अलावा प्रेसिडेंट पद के लिए किसी ने भी नामांकन ही नहीं भरा है. ऐसे में महानआर्यमन का निर्विरोध चुना जाना तय है. महानआर्यमन मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोशसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष होंगे. सिंधिया परिवार के तीसरे सदस्य के हाथों में MPCA की कमान होगी. 

इससे पहले माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मप्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं.

2 सितंबर को होना है चुनाव
मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MPCA) की नई कार्यकारिणी का चुनाव 2 सितंबर को होना है. 30 अगस्त तक नामांकन की अंतिम तिथि थी. इस बार प्रेसिडेंट पद के लिए केवल महानआर्यमन सिंधिया ने ही नामांकन भरा है, जिसके चलते उनका निर्विरोध चुना जाना तय है. नई कार्यकारिणी का गठन मंगलवार को एमपीसीए की एजीएम में तीन साल के लिए होगा. इसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और महानआर्यमन 1 सितंबर को इंदौर पहुंचेंगे.

अन्य सदस्य भी बनेंगे निर्विरोध
नई कार्यकारिणी में अन्य सदस्य भी निर्विरोध बनने जा रहे हैं. इनमें उपाध्यक्ष के रूप में विनीत सेठिया, सचिव पद पर सुधीर असनानी और कोषाध्यक्ष के रूप में संजय दुआ का नाम तय है. वहीं, कार्यकारिणी सदस्यों में संध्या अग्रवाल, राजीव शिरोडकर, प्रशुन कनमड़ीकर और विजेस राणा शामिल होंगे.

2019 में हुए चुनाव का परिणाम
वहीं 2019 में हुए चुनाव में अभिलाष खांडेकर निर्विरोध अध्यक्ष बने. रमणीक सलूजा उपाध्यक्ष और सिद्धियानी पाटनी सहसचिव चुने गए थे. सचिव पद पर संजीव राव ने अमिताभ विजयवर्गीय को 17 वोटों से हराया था, जबकि कोषाध्यक्ष पद पर पवन जैन ने प्रेमस्वरूप पटेल को 78 वोटों से मात दी थी. क्रिकेट कमेटी में प्रशांत द्विवेदी, योगेश गोलवलकर और मुर्तजा अली ने जीत दर्ज की थी. कार्यकारिणी सदस्य के चार पदों पर अक्षय धाकड़, धीरज श्रीवास्तव, रघुराज सिंह चौरड़िया और संग्राम कदम निर्विरोध चुने गए थे.

;