इंदौर में बड़ा हादसा, मकान तोड़ते वक्त भरभराकर गिरी दीवार, मलबे में दबने से 4 की मौत

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इंदौर के समीप सांवेर नगर में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया. सांवेर नगर के टेंशन चौराहे पर मकान को तोड़ने के दौरान अचानक मलबा गिरने से कई लोग उसकी चपेट में आ गए. हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं एक घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई. वहीं इस हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों को इलाज के लिए इंदौर के एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. आशंका है कि कुछ लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं. सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत व बचाव कार्य शुरू किया. मौके पर JCB और दूसरे साधनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है. बचाव दल मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रहे हैं. अभी मृतकों और घायलों की पूरी पहचान करने और घटना की वजह के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाने की कोशिशें चल रही हैं.
जर्जर इमारत की दीवार गिरने से हुआ हदसा
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जिस इमारत को गिराया जा रहा था, उसे 'नेताजी' के नाम से जाना जाता है. जब इस जर्जर इमारत को गिराया जा रहा था, तो बगल के एक घर की दीवार ढह गई. खबरों के मुताबिक, वह घर भी पुराना और जर्जर हालत में था. इस वजह से दीवार गिरने से कई लोग इसकी चपेट में आ गए. हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए इंदौर के एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं और बचाव कार्यों जारी है.
मृतकों की सूची
घायल जो रेफर हुए
घायल जो सीएचसी सांवेर में एडमिट है
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