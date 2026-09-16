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इंदौर में बड़ा हादसा, मकान तोड़ते वक्त भरभराकर गिरी दीवार, मलबे में दबने से 4 की मौत

इंदौर के समीप सांवेर नगर में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया. सांवेर नगर के टेंशन चौराहे पर मकान को तोड़ने के दौरान अचानक मलबा गिरने से कई लोग उसकी चपेट में आ गए. हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई.

Reported ByYatnesh Sen
Published: Sep 16, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 07:31 PM IST
इंदौर में बड़ा हादसा, मकान तोड़ते वक्त भरभराकर गिरी दीवार, मलबे में दबने से 4 की मौत

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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