Accident: इंदौर एयरपोर्ट रोड पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को रौंदा; मौत की खबर...

Indore Road accident: इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर बड़ा हादसा हुआ है. जहां तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों कौ रौंद दिया है. इस घटना में अब तक दो लोगों के मौत और दो लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है.
Trending Photos
Indore Airport Road Accident: इंदौर में सोमवार की देर शाम को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. जहां एयरपोर्ट रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क से गुजर रहे कई लोगों को टक्कर मार दी. जिसमें कई लोग घायल हो गए. जिसमें कुछ घायलों की हालत गंभीर है. वहीं हादसे में चार से पांच लोगों की मौत की बात सामने आ रही हे. एसीपी अमित सिंह के अनुसार, अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है. जबकि 2 लोग घायल हैं. वहीं, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, 7 से 8 लोगों के मौत की बात कही जा रही है. घटना की जानकारी मिलती ही इलाके में अफरा-तफरी का माहौल हो गया.
एसीपी अमित सिंह के अनुसार, अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है. जबकि 2 लोग घायल हैं
घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजने का काम शुरू किया गया. बताया जा रहा है ट्रक की टक्कर से कई लोगों को गंभीर चोटे भी आई है. वहीं बताया जा रहा है कि घटना के बाद ट्रक में आग लग गई. स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया.
जानिए पूरी घटनाक्रम
जानकारी के मुताबिक, सोमवार देर शाम यह हादसा इंदौर के एयरपोर्ट रोड स्थित शिक्षक नगर में हुआ है. जहां तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को रौद दिया. इसकी चपेट में कई रिक्शा और वाहन आ गए. बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी भीषण थी कि कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गया.
इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर हुए इस दुखद हादसे के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक, तेज रफ्तार ट्रक ने सबसे पहले एक मैडम को उड़ाया और उसके बाद लाइन से कई लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ गया. इसी दौरान ट्रक में एक बाइक फंस गई. इसके बावजूद ट्रक ड्राइवर बाइक को रगड़ते हुए ट्रक भगा रहा था. जिससे उसमें ब्लास्ट हो गया और ट्रक में आग लग गई.
रिपोर्ट- तुषार कंछल, जी मीडिया, इंदौर
ये भी पढ़ें- इंदौर MY अस्पताल के बाद जबलपुर में भी चूहों का आतंक, 3 रोगियों के कुतर डाले पैर
मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.