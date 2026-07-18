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इंदौर में लोकायुक्त का बड़ा एक्शन, रिश्वत लेते पकड़ा गया बिजली विभाग का इंजीनियर, सोलर पैनल की फाइल पास करने के बदले मांगी थी घूस

इंदौर में रिश्वतखोरी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में लोकायुक्त पुलिस ने बिजली विभाग के सुखलिया जोन में पदस्थ एक जूनियर इंजीनियर को ₹40,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ़्तार किया. लोकायुक्त एसपी राजेश सहाय के निर्देशन में शिकायत की पुष्टि के बाद टीम ने यह ट्रैप लगाया था.

Written ByYatnesh SenEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 18, 2026, 10:07 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 10:07 PM IST
इंदौर में लोकायुक्त का बड़ा एक्शन, रिश्वत लेते पकड़ा गया बिजली विभाग का इंजीनियर, सोलर पैनल की फाइल पास करने के बदले मांगी थी घूस
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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