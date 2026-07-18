/इंदौर में लोकायुक्त का बड़ा एक्शन, रिश्वत लेते पकड़ा गया बिजली विभाग का इंजीनियर, सोलर पैनल की फाइल पास करने के बदले मांगी थी घूस

सोलर पैनल की फाइल पास करने के बदले मांगी थी घूस

दरअसल, इंदौर के परदेशीपुरा इलाके में रहने वाले बिल्डर और होटल व्यवसायी शिवप्रकाश बसवाल ने 17 जुलाई को लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया था कि बिजली विभाग के सुखलिया जोन कार्यालय में तैनात जूनियर इंजीनियर नमेश कुमार भोंडेकर, अंबे नगर और मारुति नगर के पास स्थित GR-7 होटल की इमारत पर सोलर पैनल लगाने से जुड़ी फाइल को प्रोसेस करने के बदले ₹80,000 की रिश्वत मांग रहे थे.