/इंदौर में लोकायुक्त का बड़ा एक्शन, रिश्वत लेते पकड़ा गया बिजली विभाग का इंजीनियर, सोलर पैनल की फाइल पास करने के बदले मांगी थी घूस

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इंदौर में रिश्वतखोरी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त ने बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को ₹40,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी पर आरोप है कि उसने एक होटल की इमारत पर सोलर पैनल लगाने से जुड़ी फाइल को प्रोसेस करने के बदले ₹80,000 की रिश्वत मांगी थी. लोकायुक्त की टीम ने शिकायत की पुष्टि करने के बाद ट्रैप ऑपरेशन को अंजाम दिया.
सोलर पैनल की फाइल पास करने के बदले मांगी थी घूस
दरअसल, इंदौर के परदेशीपुरा इलाके में रहने वाले बिल्डर और होटल व्यवसायी शिवप्रकाश बसवाल ने 17 जुलाई को लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया था कि बिजली विभाग के सुखलिया जोन कार्यालय में तैनात जूनियर इंजीनियर नमेश कुमार भोंडेकर, अंबे नगर और मारुति नगर के पास स्थित GR-7 होटल की इमारत पर सोलर पैनल लगाने से जुड़ी फाइल को प्रोसेस करने के बदले ₹80,000 की रिश्वत मांग रहे थे.
रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए जेई
शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने मामले की जांच की. जांच के दौरान रिश्वत की मांग की पुष्टि होने पर, लोकायुक्त ने 18 जुलाई को एक ट्रैप ऑपरेशन की योजना बनाई. लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक (इंदौर) राजेश सहाय के मार्गदर्शन और इंस्पेक्टर सचिन पटेरिया के नेतृत्व में टीम ने आरोपी जूनियर इंजीनियर नामेश कुमार भोंडेकर को शिकायतकर्ता से ₹40,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा.
लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. इस ऑपरेशन में इंस्पेक्टर सचिन पटेरिया समेत पुलिस की एक टीम शामिल थी. फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.
सिंगरौली में भी लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
वहीं, सिंगरौली में भी लोकायुक्त की टीम ने वन विभाग के ओबरी बिट गार्ड को रिश्वत लेते हुए गिरफ़्तार किया. बरगवां वन रेंज में लोकायुक्त की छापेमारी के दौरान यह कर्मचारी ₹2,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया. ओबरी वन चौकी पर हुई इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया. लोकायुक्त ने एक शिकायत के आधार पर यह जाल बिछाया था.
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