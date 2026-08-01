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उम्र 30 साल, 1 महीने पहले शादी...इंदौर लाया जा रहा मेजर हमजा का पार्थिव शरीर, ऊंट से टकराकर SUV पलटने से हुई मौत

इंदौर के 30 साल के मेजर हमजा आरिफ जैसलमेर में ड्यूटी से लौटते समय सैन्य वाहन दुर्घटना में शहीद हो गए. उनकी शादी महज एक महीने पहले ही हुई थी. शनिवार को इंदौर में सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

Written ByYatnesh SenEdited ByPooja
Published: Aug 01, 2026, 10:32 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:39 AM IST
उम्र 30 साल, 1 महीने पहले शादी...इंदौर लाया जा रहा मेजर हमजा का पार्थिव शरीर, ऊंट से टकराकर SUV पलटने से हुई मौत

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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