/उम्र 30 साल, 1 महीने पहले शादी...इंदौर लाया जा रहा मेजर हमजा का पार्थिव शरीर, ऊंट से टकराकर SUV पलटने से हुई मौत

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मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के एक सैन्य अधिकारी के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. भारतीय सेना में मेजर के पद पर तैनात हमजा आरिफ की गुरुवार देर रात राजस्थान के जैसलमेर में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई. हादसे में सेना के दो लेफ्टिनेट भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है. मेजर हमजा आरिफ का पार्थिव शरीर शनिवार को उनके घर इंदौर लाया जाएगा.
हादसा जैसलमेर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर थईयात क्षेत्र में आर्मी स्टेशन के पास का बताया जा रहा है. मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा उस समय हुआ, जब सेना की टाटा सफारी कार के सामने अचानक एक ऊंट आ गया. ऊंट से टक्कर के बाद वाहन अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया. हादसे में कार चला रहे इंदौर शहर के मेजर हमजा आरिफ (30) गंभीर रूप से घायल हो गए. उनके साथ कार में सवार लेफ्टिनेंट अभिनव और लेफ्टिनेंट आयुष्मान भी घायल हुए.
परिवार और दोस्तों में शौक की लहर
तीनों को तत्काल आर्मी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मेजर हमजा आरिफ को मृत घोषित कर दिया. दोनों घायल अधिकारियों का सेना अस्पताल में उपचार जारी है जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी मेजर हमजा आरिफ की एक माह पहले ही शादी हुई थी, जिससे हादसे के बाद परिवार और सेना में शोक की लहर है. घटना की सूचना मिलते ही मेजर हमजा आरिफ के परिवार और दोस्तों में शौक की लहर छा गई.
9 सालों से देश की सेवा कर रहे थे मेजर हमजा आरिफ
वहीं क्षेत्रीय पार्षद व उनके दोस्तों ने बताया कि हमजा आरिफ की एक महीने पहली ही शादी हुई थी. अचानक ऐसा हो जाना सबके लिए एक बड़ी क्षति है. सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक मधु वर्मा भी उनके निवास पर पहुंचे. जानकारी के मुताबिक मेजर हमजा आरिफ पिछले 9 सालों से भारतीय सेना में देश की सेवा कर रहे थे. उनकी शादी को अभी एक महीना ही हुआ था. उनकी दुल्हन के हाथों की मेहंदी अभी पूरी तरह फीकी भी नहीं पड़ी थी कि उनके शहीद होने की खबर आ गई. मेजर हमजा आरिफ के पिता रिटायर्ड अफसर हैं. उनके परिवार में उनके माता-पिता और तीन बहनें हैं. हमजा की शहादत की खबर सुनकर सभी गहरे सदमे में हैं.
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