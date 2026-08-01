/उम्र 30 साल, 1 महीने पहले शादी...इंदौर लाया जा रहा मेजर हमजा का पार्थिव शरीर, ऊंट से टकराकर SUV पलटने से हुई मौत

वहीं क्षेत्रीय पार्षद व उनके दोस्तों ने बताया कि हमजा आरिफ की एक महीने पहली ही शादी हुई थी. अचानक ऐसा हो जाना सबके लिए एक बड़ी क्षति है. सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक मधु वर्मा भी उनके निवास पर पहुंचे. जानकारी के मुताबिक मेजर हमजा आरिफ पिछले 9 सालों से भारतीय सेना में देश की सेवा कर रहे थे. उनकी शादी को अभी एक महीना ही हुआ था. उनकी दुल्हन के हाथों की मेहंदी अभी पूरी तरह फीकी भी नहीं पड़ी थी कि उनके शहीद होने की खबर आ गई. मेजर हमजा आरिफ के पिता रिटायर्ड अफसर हैं. उनके परिवार में उनके माता-पिता और तीन बहनें हैं. हमजा की शहादत की खबर सुनकर सभी गहरे सदमे में हैं.