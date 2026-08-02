राजकीय सम्मान के साथ मेजर हमजा को अंतिम विदाई, लोगों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि

हर युवा को प्रेरणा लेना चाहिए

दोस्तों ने भावुक होकर बताया कि हमजा बेहद नेकदिल, मददगार और सच्चा दोस्त था. उन्होंने कहा कि आज जब पूरी दुनिया अपने दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप डे मना रही है, तब उन्हें अपने सबसे करीबी दोस्त को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ रहा है. यह उनके जीवन का सबसे दुखद फ्रेंडशिप-डे है. वहीं इंदौर शहर काजी ने कहा की दुख का विषय है. आज बड़ा दुख का विषय है. लेकिन मैं युवाओं से अपील करूंगा कि हमजा से हर युवा को प्रेरणा लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सेवा में शामिल होना चाहिए और देश की सेवा करना चाहिए.