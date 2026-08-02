राजकीय सम्मान के साथ मेजर हमजा को अंतिम विदाई, लोगों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि

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Indore Major Hamza News: भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे इंदौर के मेजर हमजा जिनका जैसलमेर में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया. उन्हें आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. इंदौर में उनके अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा. हर धर्म और समाज के लोगों ने अपने वीर सपूत को नम आंखों से विदाई दी.
मेजर हमजा का पार्थिव शरीर सबसे पहले सैफी नगर स्थित मस्जिद लाया गया. जहां परिजनों रिश्तेदारों और बड़ी संख्या में समाजजनों ने अंतिम दर्शन किए. इसके बाद अंतिम यात्रा इमली बाजार स्थित बोहरा समाज के कब्रिस्तान के लिए रवाना हुई. अंतिम यात्रा के दौरान पूरे रास्ते लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की अपने वीर बेटे को विदा किया.
मेजर हमजा सुपुर्द - ए - खाक
अंतिम यात्रा में भारतीय सेना के अधिकारी और जवान भी मौजूद रहे. सेना ने अपने अधिकारी को पूरे सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी. इसके बाद इमली बाजार स्थित बोहरा समाज के कब्रिस्तान में धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार मेजर हमजा को सुपुर्द-ए-खाक किया गया. इस दौरान माहौल बेहद भावुक रहा और हर किसी की आंखें नम थीं.
देशभक्ति हमेशा प्रेरणा देती है
मेजर हमजा के परिजनों ने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है, जिसने देश की सेवा को सर्वोपरि रखा और उन्होंने सबसे ऊपर मुकाम पा लिया है. परिवार ने कहा कि उनका बेटा भले ही आज उनके बीच नहीं है लेकिन उसकी शहादत और देशभक्ति हमेशा प्रेरणा देती रहेगी. आज फ्रेंडशिप डे के मौके पर मेजर हमजा के दोस्त भी उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे.
हर युवा को प्रेरणा लेना चाहिए
दोस्तों ने भावुक होकर बताया कि हमजा बेहद नेकदिल, मददगार और सच्चा दोस्त था. उन्होंने कहा कि आज जब पूरी दुनिया अपने दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप डे मना रही है, तब उन्हें अपने सबसे करीबी दोस्त को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ रहा है. यह उनके जीवन का सबसे दुखद फ्रेंडशिप-डे है. वहीं इंदौर शहर काजी ने कहा की दुख का विषय है. आज बड़ा दुख का विषय है. लेकिन मैं युवाओं से अपील करूंगा कि हमजा से हर युवा को प्रेरणा लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सेवा में शामिल होना चाहिए और देश की सेवा करना चाहिए.
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