Add Zee Business As A Preferred Source
App

राजकीय सम्मान के साथ मेजर हमजा को अंतिम विदाई, लोगों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि

Major Hamza Funeral: जैसलमेर सड़क हादसे में जान गंवाने वाले भारतीय सेना के मेजर हमजा को इंदौर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. अंतिम यात्रा में हजारों लोग, सेना के अधिकारी, परिजन और मित्र शामिल हुए. युवाओं से उनके जीवन से प्रेरणा लेने की अपील की गई.

Written ByYatnesh SenEdited ByManish kushawah
Published: Aug 02, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 03:18 PM IST
राजकीय सम्मान के साथ मेजर हमजा को अंतिम विदाई, लोगों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि
Image Credit: ZEE MEDIA

About the Author

Yatnesh Sen

Yatnesh Sen

यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कहीं आप भी तो नहीं जाते इस क्लिनिक में...सीधी में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन..
2
3
4
5