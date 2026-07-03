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SC ने सोनम रघुवंशी को जारी किया नोटिस, फिलहाल जमानत पर रोक लगाने से किया इनकार

Raja Rahuvanshi Murder Case: इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी सोमन रघुवंशी को हाई कोर्ट से मिली जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाई कोर्ट के जमानत आदेश को बरकरार रखा है. इस फैसले के साथ सोमन रघुवंशी को मिली राहत जारी रहेगी. खबर अभी अपडेट की जा रही है....

Written ByPooja
Published: Jul 03, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:43 PM IST
SC ने सोनम रघुवंशी को जारी किया नोटिस, फिलहाल जमानत पर रोक लगाने से किया इनकार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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