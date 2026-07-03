SC ने सोनम रघुवंशी को जारी किया नोटिस, फिलहाल जमानत पर रोक लगाने से किया इनकार

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Raja Rahuvanshi Murder Case: इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि पहली नजर में हाई कोर्ट के आदेश को लेकर कुछ प्रारंभिक सवाल जरूर हैं, लेकिन चूंकि सोनम पहले ही जेल से रिहा हो चुकी हैं, इसलिए फिलहाल उनकी जमानत पर रोक लगाना उचित नहीं होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मेघायल सरकार की याचिका पर सोनम रघुवंशी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी. इससे पहले हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए सोनम रघुवंशी को जमानत दी थी.
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