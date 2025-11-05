राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम ने इस चीज से पोंछा था हथियार, खुद मिटाए सारे सबूत; हुआ बड़ा खुलासा

Raja Raghuvanshi Murder Case News: इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच में एक नया और सनसनीखेज पहलू सामने आया है. जांच में पता चला है कि राजा की पत्नी और मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने न केवल हत्या की साजिश रची, बल्कि वारदात के बाद सबूत मिटाने की भी कोशिश की. पुलिस और न्यायिक जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि राजा की हत्या उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने राज कुशवाह के साथ मिलकर रची थी.

राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा खुलासा

जांच सूत्रों के अनुसार, राजा की हत्या एक धारदार हथियार से की गई थी. वारदात को अंजाम देने के बाद सोनम ने खून से सने हथियार को कपड़े या कागज़ से नहीं, बल्कि आस-पास की घास-फूस से साफ़ किया था. इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सोनम ने राजा का मोबाइल फ़ोन तोड़ने के लिए भी उसी धारदार हथियार का इस्तेमाल किया, ताकि पुलिस को उसकी अंतिम लोकेशन ट्रेस करने में मुश्किल हो और जांच को भटकाया जा सके.

चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी

पुलिस और न्यायिक जांच से यह पुष्टि हुई है कि राजा की हत्या उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर रची थी. शिलांग पुलिस अब सबूत मिटाने में शामिल तीन अन्य आरोपियों, शिलोम जेम्स, लोकेंद्र तोमर और बलवीर अहिरवार के खिलाफ दूसरी चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है. इस नए खुलासे से राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच और भी पेचीदा हो गई है. देखना यह है कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है.

