Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3068438
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

Breaking: MP में बड़ा हादसा: ट्रक में घुसी कार, पूर्व गृहमंत्री की बेटी समेत 3 की मौत

Indore Road Accident: इंदौर में बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जहां पूर्व मंत्री की बेटी समेत तीन की मौत हो गई, बताया जा रहा है उनकी कार ट्रक में घुस गई थी. 

 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 09, 2026, 10:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी बड़ा सड़क हादसा
एमपी बड़ा सड़क हादसा

Bala Bachchan daughter: मध्य प्रदेश के इंदौर में 9 जनवरी की सुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ है, यहां एक कार ट्रक में घुस गई, इस घटना में एमपी के पूर्व गृहमंत्री की बेटी समेत तीन लोगों की मौत हो गई है. घटना सुबह के वक्त की बताई जा रही है, जहां इंदौर के तेजाजी नगर बायपास रालामंडल के पास यह हादसा हुआ है. हादसे में प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री और वर्तमान में बड़वानी जिले की राजपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा सहित दो अन्य युवक मन संधू और प्रखर की मौत हो गई है, जबकि एक लड़की गंभीर रूप से घायल है. घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया है. 

सुबह 5 बजे के आसपास हुआ हादसा 

स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 5 बजे के आसपास यह हादसा हुआ है, ठंड की वजह से कोहरा भी छाया हुआ था. बताया जा रहा है कि बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा समेत उनके दोस्त कही घूमने के लिए निकले थे, कार में प्रेरणा के अलावा प्रखर कासलीवाल, मनसिन्धु और अनुष्का नाम की लड़की बैठी थी. जानकार के मुताबिक प्रखर का जन्मदिन था, जहां सभी रात में बर्थडे पार्टी मनाकर लौट रहे थे. कार भी प्रखर ही चला रहा था, जहां सुबह के वक्त अचानक से कार सीधी ट्रक में जा  घुसी. एक्सीडेंट इतना जोरदार था कि मौके पर तीनों ने दम तोड़ दिया. घटना की जानकारी लगते ही पूर्व मंत्री बाला बच्चन के भी अस्पताल पहुंचने की जानकारी सामने आई है. जबकि कार में सवार दूसरे युवको के परिजनों को भी जानकारी दे दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने बढ़ाई चौकसी 

वहीं घटना की जानकारी लगते ही पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है. पुलिस ने बताया कि ट्रक चालक मौके से फरार है, जिसकी तलाश शुरू कर दी गई है. आसपास के थानों को भी जानकारी दी गई है और नाकेबंदी कर दी गई है. पुलिस ने बताया कि हादसा बहुत खतरनाक था, क्योंकि कार पूरी तरह से टूट चुकी है, कार के परखच्चे उड़ गए थे, जबकि शव बुरी तरह से कार में ही फंस गए थे. मृतकों की उम्र 25 साल के आसपास बताई जा रही है. 

इंदौर में रहती थी पूर्व मंत्री की बेटी 

बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रही थी. बाला बच्चन बड़वानी जिले की राजपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं, वह कमलनाथ सरकार के दौरान राज्य के गृहमंत्री रहे थे. बाला बच्चन एमपी में कांग्रेस के बड़े आदिवासी नेता माने जाते हैं. 

ये भी पढ़ेंः MP में ठंड है प्रचंड: खजुराहो सबसे ठंडा, 17 जिलों में घना कोहरा,भीषण शीतलहर का अलर्ट

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Indore Road AccidentIndore AccidentBala Bachchanbala bachchan daughter

Trending news

Illegal mining
दो साल में गायब हो गया पूरा पहाड़! BJP मंडल अध्यक्ष-2 भाइयों पर 54.58 करोड़ जुर्माना
cg cm vishnu deo sai
छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा तोहफा, प्रदेश में खुलेंगे 12 नए PHC, होगी बंपर भर्ती...
MGM Medical college
एमजीएम मेडिकल कॉलेज में घोर लापरवाही, नर्स की गलती से कटा मासूम का अंगूठा...
farmers protested
अव्यवस्था की भेंट चढ़ी धान खरीदी! किसानों का फूटा गुस्सा, किया विरोध प्रदर्शन
Khelo MP Youth Games
मध्यप्रदेश रचेगा इतिहास: पहली बार फ्लोटिंग स्टेज से होगा यूथ गेम्स का भव्य आगाज...
Panna news
किराएदार से इश्क में फंसी मालकिन, सुसाइड नोट ने खोली बेवफाई की पूरी कहानी
ujjain news
7 साल बाद महाकाल नगरी में 'लघु कुंभ' का आयोजन, 800 छात्रों ने लिया हिस्सा
gwalior news
ग्वालियर में गुलमर्ग जैसी ठंड! सीजन का सबसे ठंडा दिन किया गया दर्ज
cg crime news
पति ने पत्नी की हत्या कर पंखे से लटकाया, गुमराह करने खुद दर्ज कराई रिपोर्ट
chhattisgarh news
चौथी कक्षा के पेपर में 'राम' नाम पर विवाद, कुत्ते के नाम के ऑप्शन में भगवान का नाम