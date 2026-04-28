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राजा रघुवंशी की कातिल पत्नी को मिली जमानत, 10 महीने से शिलॉन्ग जेल में है बंद; कोर्ट ने रखी ये बड़ी शर्त

Raja Raghuvanshi Wife Get Bail: मध्यप्रदेश के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा मोड़ आया है. पति राजा की हत्या के आरोप में कई महीनों से शिलॉन्ग जेल में बंद पत्नी सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है.सोनम पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के आरोप लगे थे. 

 

Written By  Pooja|Last Updated: Apr 28, 2026, 05:35 PM IST
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राजा रघुवंशी की कातिल पत्नी को मिली जमानत, 10 महीने से शिलॉन्ग जेल में है बंद; कोर्ट ने रखी ये बड़ी शर्त

Raja Raghuvanshi Wife Get Bail: मध्यप्रदेश का हाईप्रोफाइल राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा अपडेट सामने आया है. राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है. सोनम पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने का आरोप था. गिरफ्तारी के बाद से ही वह शिलॉन्ग की जेल में बंद थी. अब अदालत ने उसे रिहा करने का आदेश दिया है. इसकी पुष्टि राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने की है.

इस शर्त पर मिली जमानत

हालांकि, कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त रखी है कि सोनम रघुवंशी जमानत में शिलांग छोड़कर नहीं जा सकती. सोनम को हर रोज थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी. राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने पुष्टि करते कहा कि सोनम को जमानत मिल गई है, मैंने उनके पिता से बात की तो उन्होंने बताया कि पुलिस ने जब सोनम की गिरफ्तारी हुई थी, तब उसे कारण नहीं बताया था कि पुलिस उसे क्यों गिरफ्तार कर रही है. इसी आधार पर वकील ने बहस करते हुए उसे जमानत दिलवाई है. विपिन ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि पैसे की ताकत दिखाकर जमानत ली गई है. उन्होंने कहा कि उसके माता-पिता ने कहा था कि 1 साल में सोनम को बाहर लाकर दिखाएंगे. आगे उन्होंने कहा कि सोनम का भाई गोविंद भी झूठा है उसने हमारे घर आकर पल-पल झूठ बोलता रहा.

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तीन बार दायर की थी जमानत याचिका
सोनम रघुवंशी को जमानत मिलना राजा रघुवंशी के परिवार के लिए एक बड़ा झटका है. सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में पिछले कई महीनों से शिलांग जेल में बंद थी. उन्होंने इससे पहले तीन बार अदालत में जमानत याचिकाएं दायर की थीं, हालांकि हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि अदालत ने उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था. इस मामले राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी की मदद कर वाले लोकेन्द्र सिंह तोमर, गार्ड बलबीर अहिरवार और शिलॉम जेम्स को पहले ही जमानत दे दी थी. अब अदालत ने जमानत याचिका को मंजूरी करते हुए सोनम को भी जमानत दे दी है. सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाह जिन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या में सोनम रघुवंशी का साथ दिया था वह अभी भी जेल में बंद हैं.

क्या है पूरा मामला?
बता दें कि, राजा रघुवंशी और सोनम की शादी पिछले साल मई में हुई थी. इसके बाद दोनों अपने हनीमून के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर से मेघालय के शिलांग रवाना हो गया.  बाद में कई दिनों तक लापता रहने के बाद 2 जून को शिलांग की एक घाटी में राजा का शव मिला. शुरू में यह शक था कि उनकी हत्या करके उनके शव को खाई में फेंक दिया गया था. फिर मामले में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब पता चला की हत्या के पीछे पत्नी सोनम का हाथ है और उसने अपने  प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की है. हत्या के लिए धारदार हथियार का इस्तेमाल किया था. पुलिस जांच में पता चला था कि पत्थर से वार भी किया गया था और हत्या में पत्नी सोनम ही मास्टमाइंड निकली थी. सोनम के राज कुशवाहा से प्रेम संबंध थे और उसने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर ही पूरी घटना को अंजाम दिया था. बाद में पुलिस ने सोनम को 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से पुलिस ने हिरासत में लिया था.

ये भी पढ़ें : बहन की शादी में शामिल होने पहुंचा था घर, पुलिस ने मंडप से पहले ही दबोचा, विवाद से पहले पहुंचा 'ससुराल'

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