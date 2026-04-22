सिरफिरे ने पहले मांगी लिफ्ट, पेचकस से ड्राइवर पर हमला कर हड़पी ड्राइविंग सीट; इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर हुआ फिल्मी कांड!

ndore news: मध्य प्रदेश के इंदौर से अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. यहां एक सिरफिरे आदमी ने पहले लिफ्ट मांगी. ड्राइवर ने लिफ्ट देने से इंकार किया तो सिरफिरे ने पेचकस से हमला कर ड्राइवर को कार से बाहर निकाला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया. इस दौरान सिरफिर ने कार में सवार यात्रियों से भी मारपीट की थी. गनीमत रही कि कार कुछ दूरी पर जाकर एक पेड़ ने टकरा गई जिससे आरोपी पुलिस गिरफ्त में आ गया.

सिरफिरे ने पेचकस से किया हमला

दरअसल घटना कुछ इस प्रकार रही कि इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर एक सिरफिरे युवक ने टैक्सी में बैठे दंपति को बंधक बनाकर करीब आधे घंटे तक उनके साथ मारपीट की और पेचकस से उन पर भी हमला किया. दंपत्ति एयरपोर्ट टैक्सी स्टैंड से महालक्ष्मी नगर जाने के लिए एक कार में बैठ गए थे. रास्ते में सुपर कॉरिडोर के पास रेड सिग्नल पर अमन पाल नाम के व्यक्ति ने कार रुकवाई और ड्राइवर से लिफ्ट मांगी ड्राइवर के मना करने पर आरोपी ने पेचकस से हमला कर उसे कार से बाहर निकाल दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी गांधी नगर की ओर मोड़ कर ले गया वहीं पितृ पर्वत क्षेत्र के पास आरोपी ने कार में बैठे दंपति के साथ मारपीट करना शुरू कर दी.

आधे घंटे तक कार को घुमाता रहा

अनिल शुक्ला( कार में बैठे सवारी) ने अपनी बेटी को फोन कर अपहरण की जानकारी दी, लेकिन आरोपी ने मोबाइल छीन लिया और उनके साथ मारपीट करता रहा. अनिल ने पैसे और चेन देकर खुद को छोड़ने की बात कही, लेकिन आरोपी नहीं माना और दोनों को धमकाता रहा. करीब आधे घंटे तक कार में सवार यात्रियों से आरोपी झूठ बोलता रहा और कार को इधर-उधर घुमाता रहा.

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ऐसे पकड़ में आया आरोपी

गनीमत रही कि इसी दौरान कार कंट्रोल खोकर एक पोल से टकरा गई. आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. दंपति ने मदद के लिए पुकारा, जिसके बाद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया. घटना के बाद कार में सवार घायल दंपत्ति को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया. वहीं पूरा मामला इंदौर के गांधीनगर पुलिस थाने पहुंचा है. रिपोर्ट: यत्नेश सेन, इंदौर

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