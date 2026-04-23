इसको कहते हैं आ बैल मुझे मार...दूल्हे के गेटअप में शिकायत लेकर पहुंचा था कलेक्टर ऑफिस, अब खुद पर ही उल्टा पर गया दांव

indore news: कुछ दिन पहले एक युवक दूल्हे के गेटअप में इंदौर कलेक्टर ऑफिस पहंचा था और वहां जाकर शादी नहीं करने की जिद करने लगा था. पूछताछ करने पर युवक ने बताया कि अगले कुछ दिन में उसकी शादी है और घर के सामने कचरे का अंबार है, गेस्ट को आने जाने में दिक्कत हो रही है. वहीं कुछ दबंगों ने घर के सामने नाले पर कब्जा जमा लिया है और वहां रास्ता नहीं निकालने दे रहा है. जिसकी वजह से घर के सामने आने-जाने की जगह नहीं बची है. सरल शब्दों में कहे तो युवक ने कलेक्टर के सामने जमकर हल्ला मचाया था. जब शिकायत की जांच की गई तो सच्चाई कुछ और ही सामने आया.

खुद पर ही उल्टा पर गया दाव

युवक द्वारा की गई शिकायत की जब जांच की गई तो पूरा मामला ही पलट गया. युवक जो खुद को निर्दोष साबित करते हुए कलेक्टर ऑफिस में शिकायत करने पहुंचा था असल में खुद प्रशासन को गुमराह करके सरकारी जमीन हड़पने की कोशिश में लगा था. जैसे ही एसडीएम प्रियंका चौरसिया अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची शिकायतकर्ता का असली चेहरा सामने आ गया. शिकायतकर्ता ने जिस नाले को लेकर हल्ला मचाया था असल में उसने ही उसपर अवैध कब्जा जमाया हुआ था.

सरकारी जमीन हड़पने की कोशिश

जांच के बाद एसडीएम ने बताया कि शिकायतकर्ता ने जिस 9 फीट नाले के लिए हल्ला मचाया हुआ था वो गांव और खेतों में पानी निकालने का मुख्य रुट था. शिकायतकर्ता जैसे कुछ लोगों की करतूत से रास्ता ब्लॉक हो गया था जिसकी वजह से उस एरिया में पानी एकत्रित होने लगा और गंदगी जमा होने लगी. जांच में सामने आया कि

कुछ लोगों के कहने पर शिकायतकर्ता शादी और शिकायत के आड़ में सरकार की जमीन पर कब्जा जमाना चाहता था.

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अवैध कब्जे पर चला बुल्डोजर

प्रशासन की टीम ने सख्त रूख अपनाते हुए मौके पर बुल्डोजर कार्रवाई की. नाले पर अतिक्रमण के साथ 12 अन्य अवैध कब्जों को जमींदोज कर दिया गया. बुल्डोजर कार्रवाई से गांव की जनता खुश है उन्होंन प्रशासन का खुलकर समर्थन किया है. इस अवैध कब्जे के ध्वस्त होने से गांव वालों ने राहत की सांस ली है.

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