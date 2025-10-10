Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2956417
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

दुर्लभ कश्यप के फैन ने की युवक की हत्या, कंधा टकराने पर चाकू से गोदा, अब किया सरेंडर

Indore News-इंदौर में स्कीम नंबर 54 में युवक की चाकूओं से गोदकर हत्या कर दी गई. इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप को अपना रोल मॉडल मानता है. आरोपी ने विजयनगर थाने में सरेंडर कर दिया है. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 10, 2025, 07:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुर्लभ कश्यप के फैन ने की युवक की हत्या, कंधा टकराने पर चाकू से गोदा, अब किया सरेंडर

MP Crime News-मध्यप्रदेश के इंदौर के विजय नगर इलाके के स्कीम नंबर 54 में शनिवार रात 19 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. इस वारदात को तीन बदमाशों ने अंजाम दिया. आरोपियों ने महज जरा सी बात पर युवक की जान ले ली. मृतक पार्थ दीवान की हत्या बदमाशों की बहस कंधा टकराने की वजह से कर दी. इस हत्याकांड में दो आरोपियों ने सरेंडर कर दिया है, वहीं एक अन्य आरोपी फरार है. 

दो आरोपियों ने किया सरेंडर 
पुलिस जांच में सामने आया है कि इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी निकुंज उर्फ कृष्णा गुप्ता है. निकुंज उज्जैन के कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप को अपना रोल मॉडल मानता है. घटना के बाद पुलिस ने इलाके में दबिश दी, जिसके बाद मुख्य आरोपी निकुंज गुप्ता और उसके साथी निकुंज कोठे ने विजय नगर थाने में सरेंडर कर दिया. वहीं, एक अन्य फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है. 

वारदातों में शामिल रहा है आरोपी
जानकारी के अनुसार, निकुंज हीरानगर में हुए एक पुराने हत्याकांड में शामिल रह चुका है. कुछ समय पहले ही वह जेल से रिहा हुआ था और लगातार असामाजिक तत्वों के संपर्क में था. बताया जा रहा है कि पार्थ दीवान से उसकी बहस कंधा टकराने को लेकर हुई, इसी बात को लेकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

बदमाशों से है पुराना नाता
इस मामले को लेकर विजयनगर थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल और उनकी टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी. पुलिस ने घटनास्थल पर लगे क्यूआर कोड से वाइन शॉप पर पेमेंट करने वाले युवक लविश वाडे को हिरासत में लिया था. पूछताछ में लविश ने खुलासा किया कि पार्थ को चाकू मारने वाला निकुंज ही था. जांच में पता चला है कि  निकुंज उज्जैन के कई बदमाशों के संपर्क में रहा है और दुर्लभ कश्यप गैंग से उसका पुराना नाता है.

यह भी पढ़ें-जबलपुर में रशियन महिलाओं का डांस! विश्वकर्मा पूजा के बाद जमकर लगे ठुमके, Video वायरल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Indore की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

MP Crime Newsmp newsindore news

Trending news

mp news
जबलपुर में रशियन महिलाओं का डांस! विश्वकर्मा पूजा के बाद जमकर लगे ठुमके, Video वायरल
mp news
CCTV में कैद हुई पुलिस की पिटाई, DSP के रिश्तेदार छात्र की मौत, 2 निलंबित
mp news
डॉक्टर का 'शराबी हंगामा'! नशे की हालत में जमकर मचाया बवाल, खुद को कमरे में बंद किया
Raid
35 लाख कैश, 2.65KG सोना... पूर्व इंजीनियर के घर मिला इतना खजाना, फटी रह गईं आंखें
Shajapur Murder Case
पति की लंबी उम्र के लिए रखना था व्रत, लेकिन पत्नी ने करवाचौथ से पहले कर दिया कांड
Karwa chauth 2025
करवा चौथ का चांद कब निकलेगा? जानें रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ समेत अन्य शहरों का टाइम
cough syrup deaths
छिंदवाड़ा कांड पर तमिलनाडु में धरना दें... CM मोहन यादव ने क्यों कही ऐसी बात
Karwa chauth 2025
करवा चौथ पर भोपाल में 8:26, इंदौर में 8:34 बजे निकलेगा चांद.. जानें आपके शहर का टाइम
raipur news
दुर्गापुर-मुंबई इंडिगो फ्लाइट की रायपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, युवक की तबीयत बिगड़ी
Cold Cough Syrup
अब कोई भी कफ सिरप सुरक्षित नहीं! FDA ने लगाया बड़ा बैन, हर बोतल की होगी स्कैनिंग