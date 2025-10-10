दुर्लभ कश्यप के फैन ने की युवक की हत्या, कंधा टकराने पर चाकू से गोदा, अब किया सरेंडर

MP Crime News-मध्यप्रदेश के इंदौर के विजय नगर इलाके के स्कीम नंबर 54 में शनिवार रात 19 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. इस वारदात को तीन बदमाशों ने अंजाम दिया. आरोपियों ने महज जरा सी बात पर युवक की जान ले ली. मृतक पार्थ दीवान की हत्या बदमाशों की बहस कंधा टकराने की वजह से कर दी. इस हत्याकांड में दो आरोपियों ने सरेंडर कर दिया है, वहीं एक अन्य आरोपी फरार है.

दो आरोपियों ने किया सरेंडर

पुलिस जांच में सामने आया है कि इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी निकुंज उर्फ कृष्णा गुप्ता है. निकुंज उज्जैन के कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप को अपना रोल मॉडल मानता है. घटना के बाद पुलिस ने इलाके में दबिश दी, जिसके बाद मुख्य आरोपी निकुंज गुप्ता और उसके साथी निकुंज कोठे ने विजय नगर थाने में सरेंडर कर दिया. वहीं, एक अन्य फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है.

वारदातों में शामिल रहा है आरोपी

जानकारी के अनुसार, निकुंज हीरानगर में हुए एक पुराने हत्याकांड में शामिल रह चुका है. कुछ समय पहले ही वह जेल से रिहा हुआ था और लगातार असामाजिक तत्वों के संपर्क में था. बताया जा रहा है कि पार्थ दीवान से उसकी बहस कंधा टकराने को लेकर हुई, इसी बात को लेकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था.

बदमाशों से है पुराना नाता

इस मामले को लेकर विजयनगर थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल और उनकी टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी. पुलिस ने घटनास्थल पर लगे क्यूआर कोड से वाइन शॉप पर पेमेंट करने वाले युवक लविश वाडे को हिरासत में लिया था. पूछताछ में लविश ने खुलासा किया कि पार्थ को चाकू मारने वाला निकुंज ही था. जांच में पता चला है कि निकुंज उज्जैन के कई बदमाशों के संपर्क में रहा है और दुर्लभ कश्यप गैंग से उसका पुराना नाता है.

