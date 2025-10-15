Advertisement
इंदौर में 24 किन्नरों ने एक साथ पिया जहर, कई की हालत गंभीर, आपसी विवाद बताई जा रही वजह

Indore News-इंदौर के नंदलापुर क्षेत्र में किन्नरों के एक गुट के करीब 24 किन्नरों ने जहर पी लिया. सभी को शहर के एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी का इलाज जारी है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 15, 2025, 11:52 PM IST
इंदौर में 24 किन्नरों ने एक साथ पिया जहर, कई की हालत गंभीर, आपसी विवाद बताई जा रही वजह

Indore Breaking News-इंदौर के नंदलालपुर इलाके में करीब 24 किन्नरों ने एक साथ जहर पी लिया. सभी को एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है. दो गुटों के आपसी विवाद की वजह से जहर पीना बताया जा रहा है. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

शाम को डेरे में हुआ हंगामा
एडिशनल डीसीपी दिशेष अग्रवाल ने बताया कि शाम के समय किन्नर समाज के डेरे में हंगामे की सूचना मिली थी. इसके बाद थाना प्रभारी पंडरीनाथ, एसपी सराफा और मैं बल के साथ मौके पर पहुंचे. वहां कुछ किन्नरों ने संदिग्ध वस्तु का सेवन कर लिया था. तत्काल सभी को उपचार के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. स्थिति सामान्य होने पर बयान लिए जाएंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी.

फिनाइल पीने की बात सामने आई है
इस मामले को लेकर एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया कि पंडरीनाथ थाना क्षेत्र में बुधवार शाम लगभग 24 किन्नरों के कोई पदार्थ पीने की सूचना मिली. प्रारंभिक जांच में फिनायल पीने की बात सामने आई है. फिलहाल, जांच के बाद पुष्टि होगी कि उन्होंने किस तरह का पदार्थ पिया है. सीएमएचओ को सभी प्रभावितों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं. जहरीला पदार्थ किस कारण से पीया गया, इस संबंध में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है.

दो गुटों में चल रहा है विवाद
बता दें, किन्नरों के दो गुटों में संपत्ति को लेकर भी विवाद चल रहा है. गादी को लेकर पायल और सीमा गुरू के लोग कई बार आमने-सामने आ चुके हैं. इस मामले में एसआईटी का गठन भी किया गया था, लेकिन जांच नहीं हो पाई. मामले में एसआईटी में मुख्य भूमिका डीसीपी ऋषिकेश मीणा निभा रहे थे, लेकिन उनके ट्रांसफर के बाद एसआईटी ने जांच नहीं की. कुछ दिन पहले भी किन्नरों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए थे. 

मीडियाकर्मियों पर कराया था केस 
हाल ही में  नंदलालपुरा क्षेत्र में एक किन्नर ने दो मीडियाकर्मियों पर रेप केस दर्ज कराया था. किन्नर ने अपनी शिकायत में बताया था कि 30 मई 2025 को उसके डेरे के गुरू के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. 12 जून को पंकज जैन अपने साथी अक्षय के साथ डेरे पर आया. आरोप है कि पंकज ने किन्नर पर जबरन संबंध बनाने का दबाव डाला और मना करने पर समाज को बदनाम करने और पुलिस कार्रवाई में एनकाउंटर कराने की धमकी दी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

