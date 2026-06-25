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Indore News: मध्य प्रदेश के इंदौर के सांवेर इलाके में धरमपुरी के पास जैतपुरा पहाड़ी पर स्थित 220 kV पावर स्टेशन में बुधवार रात अचानक भीषण आग लग गई. जानकारी के अनुसार, हल्की बारिश रुकने के कुछ ही देर बाद पावर स्टेशन के एक ट्रांसफॉर्मर में आग भड़क उठी. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.
8 से ज्यादा फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा
मौके पर मौजूद ग्रिड कर्मचारियों ने शुरू में आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैल गई. हालात की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अधिकारियों और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई. इसके बाद आठ से ज्यादा फायर टेंडर मौके पर भेजे गए और आग बुझाने का काम लगातार जारी रहा. आग की वजह से कई घंटों तक बिजली सप्लाई बाधित रही, जिससे लोगों को परेशानी हुई.
टला बड़ा हादसा
दमकलकर्मी रात करीब 11:30 बजे तक आग को पूरी तरह काबू में लाने की कोशिश में जुटे रहे. आग की वजह से आस-पास के इलाके में किसी बड़ी घटना का डर पैदा हो गया था, लेकिन समय रहते कार्रवाई करने से किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है. आग लगने की वजह अभी पता नहीं चल पाई है. संबंधित विभाग और अधिकारी असल वजह का पता लगाने के लिए मामले की जांच कर रहे हैं.
बारिश के बाद उठी आग की लपटें
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इलाके में हल्की बूंदाबांदी हो रही थी. बारिश रुकने के कुछ ही देर बाद पावर स्टेशन के मुख्य ट्रांसफॉर्मर से आग की तेज लपटें उठने लगीं. आग तेजी से भड़क गई और लपटें आसमान छूने लगीं. मौके पर मौजूद ग्रिड कर्मचारियों ने शुरू में उपलब्ध साधनों से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तेल और हाई-वोल्टेज उपकरणों की वजह से आग तेजी से फैल गई. स्थिति को बेकाबू होते देख, उन्होंने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों और अग्निशमन विभाग को सूचित किया.
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