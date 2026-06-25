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इंदौर के 220 kV पावर स्टेशन में लगी भीषण आग, ट्रांसफार्मर से उठीं लपटें, कई घंटों तक बिजली सप्लाई रही बाधित

Indore News: बुधवार रात इंदौर के धरमपुरी के पास जैतपुरा पहाड़ी पर स्थित 220 kV पावर स्टेशन में भीषण आग लग गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक बारिश रुकने के कुछ ही देर बाद एक ट्रांसफॉर्मर में आग लगी और देखते ही देखते इसने भीषण रूप ले लिया.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 25, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:10 PM IST
इंदौर के 220 kV पावर स्टेशन में लगी भीषण आग, ट्रांसफार्मर से उठीं लपटें, कई घंटों तक बिजली सप्लाई रही बाधित
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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