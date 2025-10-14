Advertisement
इंदौर ऑयल पेंट फैक्ट्री में भीषण आग, केमिकल ड्रम फटने से बार-बार हुए धमाके; 4 मंजिला इमारत जलकर खाक

MP News: इंदौर में देर रात ऑयल पेंट बनाने वाली केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि चार मंजिला फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर राख हो गई. किसी तरह की जनहानि की कोई खबर नहीं है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Oct 14, 2025, 01:20 PM IST
indore chemical factory on fire

Fire in chemical factory in Indore: इंदौर के सांवेर रोड इंडस्ट्रियल इलाके में सोमवार देर रात करीब 2:15 बजे कलर बनाने वाली केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई. आग लगने के कारण करीब 20 हजार वर्गफीट में फैली फैक्ट्री पूरी तरह से राख में तब्दील हो गई. आग पर काबू पाने के लिए करीब 100 पानी के टैंकर मंगाए जा चुके हैं, साथ ही 13 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद थीं. इस घटना से किसी जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई है.

धमाकों की आवाज से मची अफरा-तफरी
रिपोर्ट के मुताबिक, देर रात करीब 2:15 पर इंडस्ट्रियल इलाके स्थित केमिकल फैक्ट्री से जोरदार धमाके की आवाजें सुनाई दें. देखा गया तो फैक्ट्री आग से दहक रही थी. चारों मंजिलों पर लंबी-लंबी आग की लपटें थीं. जल्द से जल्द लक्ष्मीबाई नगर और सांवेर रोड इलाके से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया.

जेसीबी मशीनें मँगवाई गईं
दरअसल, फैक्ट्री में कलर बनाने का काम होता है, जिसमें केमिकल का भी उपयोग किया जाता है. यही केमिकल से भरे ड्रम अंदर रखे हुए थे, जिसकी वजह से आग और भी विकराल रूप लेती जा रही थी. केमिकल के होने की वजह से बार-बार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी. इस वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किल भी हो रही थी. नगर निगम की ओर से जेसीबी मशीन मँगवाई गई, जिससे आस-पास की दीवारों को तोड़कर अंदर पानी डाला जा सके.

सुबह 5 बजे तक आग पर काबू
100 पानी के टैंकर, 13 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां और जेसीबी की मदद से सुबह करीब 4:30 बजे तक आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया. आग लगने से किसी जनहानि की कोई खबर नहीं है, लेकिन फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है. फैक्ट्री में रखे रॉ मटेरियल भी पूरी तरह से जल चुके हैं. देर रात मौके पर एसडीआरएफ की टीम, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे.

