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इंदौर में आगजनी की बड़ी घटना, सिलेंडर ब्लास्ट से बसों में लगी आग, मची अफरा-तफरी

Indore News: इंदौर में आगजनी की बड़ी घटना हुई है. सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से एक बाद एक कई बसों में आग लग गई. जिसकी लपटे दूर से ही दिखाई दे रही हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 11, 2026, 12:38 PM IST
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इंदौर में आगजनी की बड़ी घटना
इंदौर में आगजनी की बड़ी घटना

Massive Fire Indore: इंदौर के नवलखा के पवनपुरी इलाके में आगजनी की बड़ी घटना हुई है. यहां एक साथ कई बसों में सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से आग लग गई. आग लगने की वजह से लाइन से खड़ी 4 से 5 बसें चपेट में आ गई. ऐसे में आग देखते ही देखते दूर तक फैल गई गई. जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना की जानकारी तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई है. जिसके बाद दमकल की कुछ गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया है. लेकिन बसों में लगी आग इतनी तेज थी की लपटे दूर से दिखाई पड़ रही हैं और धुएं का गुबार नजर आ रहा है. 

इंदौर के नवलखा की घटना 

घटना इंदौर के नवलखा इलाके की बताई जा रही है. यहां पर बसों की पार्किंग होती है, साथ बसों की मरम्मत का काम भी किया जाता है. जानकारी के मुताबिक वेल्डिंग में एकदम से चिंगारी निकली थी, जिससे आग लग गई. आग एकदम से फैली और बसों को चपेट में लेना शुरू कर दिया. बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर फटने जैसी आवाजें भी आई हैं. जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. क्योंकि आसपास बड़ी बस्ती बनी हुई है. ऐसे में लोग घरों से बाहर निकल आए थे. क्योंकि धमाका तेज हुआ था. जबकि आग लगने की वजह से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया था. 

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इंदौर में लोगों ने जताया गुस्सा 

बताया जा रहा है कि यह रिहायशी इलाका है. यहां बसों की पार्किंग और मरम्मत का पहले विरोध हो चुका है. कई बार चेतावनी भी दी गई है. लेकिन लोगों का कहना है कि इस तरह के मामलों पर रोक नहीं लगाई जा रही है. जिससे परेशानियां हो रही हैं. वहीं इस घटना ने एक बार फिर से चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. क्योंकि इस तरह की घटना से बड़ी जनहानि का डर बना रहता है. जबकि लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. 

फिलहाल बसों में लगी आग पर काबू पाया जा रहा है. क्योंकि एक बाद एक लाइन से खड़ी कई बसों में आग लगी है. जिसे लपटे फैल रही हैं. दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी हैं. 

ये भी पढ़ेंः पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के गुर्गे अरेस्ट, MP के रहने वाले हैं आरोपी

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