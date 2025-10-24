"सीनियर्स ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी.." रैगिंग के कारण मेडिकल छात्रा का घटा 22 किलो वजन; अस्पताल में इलाज जारी

Indore News: मध्य प्रदेश के इंदौर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां एमजीएम मेडिकल कॉलेज की प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग (Department of Obstetrics and Gynecology) में पढ़ रही फर्स्ट ईयर की पीजी छात्रा ने अपने कॉलेज के चार सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. छात्रा ने कहा कि उसे चार महीनों से प्रताड़ित किया जा रहा है. उसे इस हद तक डराया धमकाया गया है कि वो ना सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी कमजोर होती जा रही है. इन सबके बीच चार महीनों में उसका 22 किलो वजन घट गया है.

छात्रा हुई रैगिंग की शिकार

मध्य प्रदेश के कॉलेजों से लगातार रैगिंग से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं. हर दिन ऐसी खबरें अखबारों का हेडलाइन बन रही हैं. अब जरा सोचिए कि एक छात्रा को इस हद तक परेशान किया गया कि मात्र 4 महीनों में उसका वजन 22 किलो कम हो गया. लगातार 4 महीनों से तनाव से घिरे होने के कारण उसे अब एमवाय अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है.

एंटी रैगिंग सेल में की शिकायत

छात्रा ने बताया कि उसने इन सब के बारे में राष्ट्रीय एंटी रैगिंग सेल में शिकायत दर्ज कराई है. वहीं छात्रा के परिजनों ने बताया कि वो प्रताड़ना से पूरी तरह से टूट चुकी है. उसकी स्थिति अभी ठीक नहीं. अस्पताल में उसका इलाज जारी है. सीनियर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, अब बस इंतजार है तो उनके खिलाफ लिए गए एक्शन का.

सीनियर्स ने बदतर कर दी जिंदगी

दर्ज शिकायत में छात्रा ने कहा कि इन सीनियर्स ने उसकी जिंदगी पूरी तरह से नर्क बना दी है. OT से बाहर करने की धमकी देते हैं, मेरी छुट्टी को लेकर झूठी अफवाहें उड़ाते हैं, बार-बार नाइट ड्यूटी करने को मजबूर करते हैं, वर्कलोड बढ़ा दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मुझे बेइज्जत करते हैं, अपमानजनक बातें लिखते हैं और अगर इन बातों का विरोध किया जाए तो उसे और तंग और मेंटली प्रताड़ित करने की धमकी देते हैं.

शिकायत मिलने के बाद एमजीएम मेडिकल कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी द्वारा जांच शुरू कर दी गई है. पीड़ित और आरोपित सीनियर डॉक्टरों के बयान दर्ज किए गए हैं. जांच पूरी होने के बाद ही रिपोर्ट राष्ट्रीय एंटी रैगिंग सेल और कॉलेज प्रशासन को सौंपी जाएगी जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी.

