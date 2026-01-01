घर के बाहर कचरा जला रही महिला, अचानक फट गया बम, शरीर में धंसे छर्रे

Women Injured in Indore-मध्यप्रदेश के इंदौर के महू से हैरान करने वाली घटना सामने आई है, यहां बेरछा गांव में महिला बम फटने से गंभीर रूप से घायल हो गई. महिला दोपहर में अपने घर के बाहर कचरा जला रही थी, इसी दौरान अचानक बम फट गया. घायल महिला सोनी बाई को तुरंत परिजनों ने महू के सिविल अस्पताल में भर्ता कराया. फिलहाल उनका इलाज जारी है. यह घटना बुधवार दोपहर की है.

घर के बाहर कचरा जला रही थी महिला

जानकारी के अनुसार, महू के बेरछा गांव की रहने वाली सोनी बाई (70) बुधवार दोपहर को अपने घर की सफाई के बाद बाहर जमा कचरा जला रही थीं. जैसे ही उन्होंने कचरे के ढोर में आग लगाई, उसमें दब एक अज्ञात विस्फोटक में जोरदार धमाका हो गया. धमाके की आवाज सुनते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. इस धमाके में महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं.

बम के तेज धमाके से महिला गंभीर घायल

घायल महिला के साथ अस्पताल आईं आशा बाई ने बताया, मैं घर में नहाने के लिए पानी गर्म कर रही थी, तभी अचानक एक तेज धमाके की आवाज आई। जब मैं बाहर आकर देखा, तो सोनी बाई घायल अवस्था में पड़ी हुई थीं. मौके पर पहुंचे लोगों की मदद से परिजन महिला को घायल अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंचे.

पास में ही फायरिंग रेंज

इस हादसे के पीछे दूसरा पहलू भी है. दरअसल, जिस इलाके में यह गांव स्थित है, उसके पास ही सेना की फायरिंग रेंज है. सैन्य अभ्यास के दौरान अक्सर कुछ बम जमीन में धंस जाते हैं और फटते नहीं हैं, तकनीकी भाषा में इन्हें मिस बम कहा जाता है. अक्सर ग्रामीण और बच्चे लालच में आकर इन बमों को बीन जाते हैं, ताकि उनमें से तांबा निकाला जा सके. आशंका जताई जा रही है कि कचरे के ढेर में ऐसा ही कोई पुराना बम दबा होगा, जो आग की वजह से फट गया.

पहले भी हो चुके हैं हादसे

यह पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी यहां इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं. तांबा निकालने की कोशिश में यहां पहले भी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. कई लोग बम बीनने के दौरान घायल भी हुए हैं. इस मामले में महू के एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी ने बताया कि घायल महिला का इलाज चल रहा है और घटना की जांच की जा रही है.

