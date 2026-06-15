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डिजिटल युग में अब युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर पारंपरिक बंदूकों से नहीं लड़े जा रहे हैं, बल्कि यह यह साइबर स्पेस में पहुंच गए हैं. ऐसे में इंटरनेट और डेटा सबसे बड़े हथियार बन गए हैं. इसी अहमियत को समझते हुए मध्य प्रदेश ने तकनीकी और रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है और इंदौर के महू (Mhow) में 'मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर' की स्थापना होने जा रही है. एमपी के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस कदम को ऐतिहासिक और समय की मांग बताते हुए स्पष्ट किया है कि आज के दौर में डेटा की सुरक्षा (Data Security) किसी भी देश की सीमाओं की सुरक्षा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 15 जून को राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में 'राज्य डेटा के लिए सायबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने' विषय पर आयोजित परामर्श कार्यशाला का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने नए दौर में नई तकनीक की चुनौतियां देखी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे समय रहते चुनौतियों को भांप लेते हैं और उससे निपटने के लिए शासन-प्रशासन के स्तर पर व्यवस्थाएं तैयार कर लेते हैं. अब इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने अहम कदम उठाया है.
महू में बनेगा मिलिट्री टेलीकम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साइबर अपराध और डेटा सुरक्षा की दिशा में ठोक कदम उठाते हुए राज्य में साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर स्थापित करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि महू स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एवं शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से यह रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा. जो केंद्रीय साइबर सुरक्षा, अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि साइबर अटैक की समय पर पहचान और निगरानी में आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने में इसकी महती भूमिका होगी. यह व्यवस्था केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि पूर्वानुमान आधारित निरंतर सतर्कता की दिशा में ठोस कदम साबित होगी.
डिजिटल सर्विसेज प्रदान करने में अग्रणी राज्य है एमपी
प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एम. सेलवेंद्रन ने कहा कि मध्य प्रदेश नागरिकों को डिजिटल सर्विसेज प्रदान करने में अग्रणी राज्य है. राज्य शासन के कई विभागों को डिजिटल नवाचारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं. साइबर क्राइम में देखा जाए तो बैंक रिलेटेड फ्रॉड में अधिकांश डेटा बिजली कंपनियों या नगरीय निकायों से पहुंचता है. इसे सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, जो नागरिकों को डिजिटल डेटा की सुरक्षा प्रदान करेगा. कई बार सर्वर बंद होने से नागरिकों को असुविधा होती है. साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने एक संस्था का गठन कर अच्छा काम किया है. इस कार्यशाला में देशभर से आए विशेषज्ञ संस्थागत और नीतिगत विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे.
प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही मध्य प्रदेश सरकार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि साइबर क्राइम के अदृश्य राक्षसों के खिलाफ देवदूत तैयार कर सभी आवश्यक प्रबंधन करना वर्तमान दौर की जरूरत है. दुनिया ने भारत की यूपीआई पेमेंट सिस्टम का लोहा माना है. ऐसे समय में जब नागरिकों को डिजिटल और ऑनलाइन माध्यम से लाभ पहुंच रहा है तो सरकार पर सुरक्षा की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है. नागरिकों के मन में विश्वास पैदा करने के लिए राज्य सरकार हर पहलू को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है. प्रधानमंत्री मोदी के आग्रह पर साइबर अपराध, डीप फेक और अन्य चुनौतियों पर केंद्रित इस कार्यशाला में सभी मार्ग खोजे जाएंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कार्यशाला में बताया कि साइबर क्राइम और डेटा सेफ्टी के मामले में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है. राज्य का डेटा हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है. डेटा ब्रीच की स्थिति में आर्थिक भरपाई की जिम्मेदारी भी सरकार की होगी. प्रदेश सरकार साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है.