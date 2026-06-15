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डिजिटल युग में MP की बड़ी छलांग: महू में बनेगा मिलिट्री टेलीकम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, CM मोहन यादव ने बताया क्यों है ये जरूरी?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 15 जून को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में 'राज्य डेटा के लिए सायबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने' विषय पर आयोजित परामर्श कार्यशाला के दौरान कहा कि साइबर अपराधियों के विरुद्ध एमपी पुलिस ने अच्छा काम करके दिखाया है.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 15, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:53 PM IST
डिजिटल युग में MP की बड़ी छलांग: महू में बनेगा मिलिट्री टेलीकम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, CM मोहन यादव ने बताया क्यों है ये जरूरी?

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