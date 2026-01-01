Advertisement
1400 बीमार...200 हॉस्पिटलाइज्ड, इंदौर हादसे पर क्या बोले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय? जानिए मौतों का आंकड़ा

Indore Water Contamination News: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में दूषित पानी के चलते लगभग 1400 लोग बीमार हो गए हैं. इनमें से लगभग 200 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं अभी भी मौतों के आंकड़े को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा है आइए जानते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 01, 2026, 05:45 PM IST
इंदौर हादसे पर क्या बोले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय?
Indore Water Deaths Update: देश का सबसे स्वच्छ शहर माने जाने वाले मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में दूषित पानी के चलते प्रशासन की व्यवस्थाओं पर बड़े-बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं. शहर के भागीरथपुरा इलाके में प्रदूषित पानी पीने से लगभग 1400 लोगों की तबीयत बिगड गई है. स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक, एक-एक करके कई लोगों की मौतें भी हो गई हैं, जिसके कारण पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है. बता दें कि उल्टी, दस्त, पेट दर्द और जी मिचलाने जैसी शिकायतों के बाद हालात इतने गंभीर हो गए,जब एक ही दिन में 100 से ज्यादा लोगों को अस्पताल पहुंचाना पड़ा. 

वहीं शहर में दूषित पानी के चलते मरीजों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. वहीं इसको लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय खुद भागीरथपुरा पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. उन्होंने Zee News टीम को बताया कहा कि अब तक करीब 1400 लोग बीमार हुए हैं, जिनमें से लगभग 200 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मंत्री का कहना है कि फिलहाल कोई भी मरीज डेंजर जोन में नहीं है, सिर्फ एक मरीज वेंटिलेटर पर है और उसकी हालत भी स्थिर बताई जा रही है. उन्होंने साफ कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना और उन्हें हरसंभव इलाज मुहैया कराना है.

'इलाज की राशि वापस होगी'
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी बताया कि जिन लोगों ने निजी अस्पतालों में इलाज के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च किए हैं, उनकी सूची तैयार कर ली गई है. ऐसे सभी मरीजों को इलाज की राशि वापस की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ-साथ समाज की ओर से भी जरूरतमंदों की मदद की जाएगी, ताकि इस बीमारी के कारण किसी को आर्थिक परेशानी न झेलनी पड़े. मंत्री ने डॉक्टरों से लगातार संपर्क में रहने और हर मरीज पर नजर रखने की बात कही, जिससे हालात और न बिगड़ें.

अब तक कितने लोगों की मौत?
हालांकि, अभी मौतों के आंकड़ों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. जहां सरकार की ओर तरफ से आधिकारिक तौर पर चार मौतों की पुष्टि की गई है, वहीं मंत्री ने स्वीकार किया कि उन्हें नौ मौतों की जानकारी मिली है. स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि मरने वालों की संख्या 13 तक पहुंच चुकी है, हालांकि मंत्री ने इस आंकड़े से इनकार किया है. प्रशासन का कहना है कि सभी मामलों की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा.

रिपोर्टः यत्नेश सेन, इंदौर

