सिंहस्थ से पहले स्वास्थ्य सुविधाओं की बदलेगी तस्वीर, इंदौर से उज्जैन तक बिछेगा अस्पतालों का जाल

Indore Ujjain Health Roadmap-मध्यप्रदेश में आगामी सिंहस्थ 2028 को देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े कदम उठाना शुरू कर दिया है. इंदौर से उज्जैन के बीच सरकारी अस्पतालों के कायाकल्प के लिए बड़ा बजट बनाया जा रहा है ताकि एक साथ लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर इलाज मिल सके. हाल ही में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला से मुलाकात कर इंदौर और आसपास के इलाकों की स्वास्थ्य सेवाओं को पहले से और ज्यादा मजबूत करने पर चर्चा की.

एमवाय अस्पताल का होगा कायाकल्प

इंदौर का एमवाय अस्पताल क्षेत्र का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र है, जहां रोजाना 5 हजार से ज्यादा मरीज इलाज के लिए आते हैं. मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने अस्पताल के विकास के लिए 775 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं. मंत्री तुलसीराल सिलावट ने इन कार्यों को समय पर पूरा करने का आग्रह किया है ताकि यहां आने वाले मरीजों को बेड और अन्य सुविधाओं के लिए परेशान न होना पड़े.

इंदौर में बनेगा सबसे बड़ा अस्पताल

इंदौर के धार रोड पर प्रदेश के सबसे बड़े जिला अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है. बैठक में इस अस्पताल के काम में तेजी लाने की मांग की गई है ताकि शहर के साथ-साथ बाहरी मरीजों को भी अच्छा इलाज मिल सके. सरकार का लक्ष्य है कि सिंहस्थ शुरू होने से पहले इस बड़े अस्पताल को पूरी तरह से तैयार किया जा सके.

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इंदौर से उज्जैन तक क्या है प्लान?

सिंहस्थ के दौरान इंदौर से उज्जैन के मार्ग पर भारी भीड़ रहती है. इसे ध्यान में रखते हुए सांवेर विधानसभा क्षेत्र की 30 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य संस्थाओं, जैसे सीएचसी और पीएचसी को अपग्रेड किया जाएगा. शिप्रा, धरमपुरी और सांवेर जैसे इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर खास जोर दिया गया है ताकि आपात स्थिति में लाखों लोगों को इलाज की व्यवस्था मिल सके.

ग्वालियर के लिए हजार करोड़ की मांग

इंदौर के स्वास्थ्य मॉडल की सफलता को देखते हुए मंत्री सिलावट ने ग्वालियर के विकास का सुझाव भी दिया. उन्होंने डिप्टी सीएम से ग्वालियर के गजराराजे चिकित्सा महाविद्यालय के लिए लगभग एक हजार करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया.

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