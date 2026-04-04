Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3164951
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

सिंहस्थ से पहले स्वास्थ्य सुविधाओं की बदलेगी तस्वीर, इंदौर से उज्जैन तक बिछेगा अस्पतालों का जाल

Indore News-उज्जैन सिंहस्थ से पहले सरकार इंदौर से उज्जैन के बीच सरकारी अस्पतालों के लिए बजट बना रही है. सरकारी अस्पतालों को लेकर ऐसी तैयारियां की जा रही है कि एक ही समय में बड़ा संख्या में लोगों को इलाज मिले. मंत्री तुलसीराम सिलावट और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने इसे लेकर बातचीत भी की.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 04, 2026, 09:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिंहस्थ से पहले स्वास्थ्य सुविधाओं की बदलेगी तस्वीर, इंदौर से उज्जैन तक बिछेगा अस्पतालों का जाल

Indore Ujjain Health Roadmap-मध्यप्रदेश में आगामी सिंहस्थ 2028 को देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े कदम उठाना शुरू कर दिया है. इंदौर से उज्जैन के बीच सरकारी अस्पतालों के कायाकल्प के लिए बड़ा बजट बनाया जा रहा है ताकि एक साथ लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर इलाज मिल सके. हाल ही में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला से मुलाकात कर इंदौर और आसपास के इलाकों की स्वास्थ्य सेवाओं को पहले से और ज्यादा मजबूत करने पर चर्चा की. 

एमवाय अस्पताल का होगा कायाकल्प
इंदौर का एमवाय अस्पताल क्षेत्र का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र है, जहां रोजाना 5 हजार से ज्यादा मरीज इलाज के लिए आते हैं. मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने अस्पताल के विकास के लिए 775 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं. मंत्री तुलसीराल सिलावट ने इन कार्यों को समय पर पूरा करने का आग्रह किया है ताकि यहां आने वाले मरीजों को बेड और अन्य सुविधाओं के लिए परेशान न होना पड़े. 

इंदौर में बनेगा सबसे बड़ा अस्पताल
इंदौर के धार रोड पर प्रदेश के सबसे बड़े जिला अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है. बैठक में इस अस्पताल के काम में तेजी लाने की मांग की गई है ताकि शहर के साथ-साथ बाहरी मरीजों को भी अच्छा इलाज मिल सके. सरकार का लक्ष्य है कि सिंहस्थ शुरू होने से पहले इस बड़े अस्पताल को पूरी तरह से तैयार किया जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

इंदौर से उज्जैन तक क्या है प्लान?
सिंहस्थ के दौरान इंदौर से उज्जैन के मार्ग पर भारी भीड़ रहती है. इसे ध्यान में रखते हुए सांवेर विधानसभा क्षेत्र की 30 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य संस्थाओं, जैसे सीएचसी और पीएचसी को अपग्रेड किया जाएगा. शिप्रा, धरमपुरी और सांवेर जैसे इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर खास जोर दिया गया है ताकि आपात स्थिति में लाखों लोगों को इलाज की व्यवस्था मिल सके. 

ग्वालियर के लिए हजार करोड़ की मांग
इंदौर के स्वास्थ्य मॉडल की सफलता को देखते हुए मंत्री सिलावट ने ग्वालियर के विकास का सुझाव भी दिया. उन्होंने डिप्टी सीएम से ग्वालियर के गजराराजे चिकित्सा महाविद्यालय के लिए लगभग एक हजार करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया.

यह भी पढ़ें-झाबुआ के वाटर फिल्टर प्लांट में क्लोरीन गैस लीक, 7 कर्मचारियों सहित 49 लोग बीमार

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsindore newsgovernment hospitals

Trending news

satna news
ब्रेन के ऑपरेशन में पेट पर टांके! मरीज को होश नहीं आने पर परिजनों ने काटा बवाल
mp cm news
वाराणसी में ‘सम्राट विक्रमादित्य’ महानाट्य, संस्कृति और वीरता का भव्य प्रदर्शन
bhopal lpg cylinder supply
भोपाल में LPG सप्लाई में धांधली पर प्रशासन सख्त, SDM-तहसीलदार करेंगे औचक निरीक्षण
MLA Umakant Sharma
93 में से 92 छात्र फेल, संदीपनी स्कूल का शर्मनाक रिजल्ट देख भड़के BJP विधायक
mp cm news
'सोशल मीडिया युवाओं की सबसे बड़ी ताकत', काशी में सीएम ने इन्फ्लुएंसर्स से किया संवाद
mp nursing officer recruitment
सरकारी नौकरी का बड़ा मौका! MP में निर्सिंग ऑफिसर की बंपर भर्ती, जानें पूरी डिटेल
rewa mumbai special train
MP से मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब रोजाना चलेगी ये स्पेशल ट्रेन
khargone news
एमपी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफनाक जाल, 10 करोड़ की फिरौती मामले में 12 गिरफ्तार
Latest Ujjain News
ग्रीनविच नहीं, अब 'महाकाल' से तय होगा समय! उज्जैन में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज
mp cyber police
MP में फर्जी सिम का 'महाजाल', एक चेहरे से सैकड़ों SIM एक्टिवेट...