13 की दुल्हन, 42 का दूल्हा...नाबालिग ननद बनी 'चाचा ससुर' की दुल्हन, दादा-दादी ने ही उजाड़ दी दुनिया

Indore Minor Girl Marriage-मध्यप्रदेश के इंदौर से पारिवारिक रिश्तों को तार-तार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां रंगवासा क्षेत्र में सामाजिक दबाव और एक अजीबोगरीब शर्त के चलते 13 साल की एक नाबालिग बच्ची की शादी जबरन 42 साल के अधेड़ से करा दी गई. इस खौफनाक साजिश का खुलासा तब हुआ जब बच्ची ने विरोध किया और उसकी बेरहमी से पिटाई की गई. इस मामले में राऊ पुलिस ने बुधवार को दूल्हे, उसके परिजनों और बच्ची के दादा-दादी सहित कुल 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है.

भाभी की अजीब शर्त

महिला व बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी रजनीश सिन्हा के अनुसार, इस पूरे मामले के पीछे एक हैरान करने वाली शर्त थी. दरअसल, रंगवासा निवासी बुजुर्ग दादा-दादी को अपने 19 साल के पोते के लिए बहु लानी थी. पोते की होने वाली पत्नी ने शर्त रख दी कि वह इस घर में शादी तभी करेगी, जब उसकी नाबालिग ननद (13) की शादी उसके सगे चाचा (42) से कराई जाएगी. पोते का घर बसाने के चक्कर में अंधे हुए दादा-दादी ने अपनी ही मासूम पोती की जिंदगी का सौदा कर दिया.

रात के अंधेरे में रचाया ब्याह

इस बाल विवाह की भनक महिला एवं बाल विकास विभाग की फ्लाइंग स्क्वाड टीम को पहले ही लग गई थी. 25 अप्रैल को होने वाली शादी को लेकर टीम ने दोनों पक्षों को बुलाकर समझाइश दी थी, जिसके बाद परिजनों ने लिखित आश्वासन दिया था कि वे शादी नहीं करेंगे. लेकिन 26 अप्रैल की रात को लड़के वाले इंदौर आए और नाबालिग बच्ची व उसके 19 वर्षीय भाई को चोरी-छिपे उज्जैन ले गए. वहां चिंतामन गणेश मंदिर के बाहर रात के अंधेरे में दोनों को दूल्हा-दुल्हन के कपड़े पहनाकर जबरन मांग भरवाई गई और विवाह संपन्न करा दिया. शादी के बाद ससुराल पक्ष दोनों बच्चों को वापस इंदौर छोड़ गया और दोनों दूल्हे बिना दुल्हन के अपने गांव दयाखेड़ा लौट गए.

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विरोध करने पर बेरहमी से पिटाई

फ्लाइंग स्क्वाड प्रभारी महेंद्र पाठक ने बताया कि शादी के बाद भी परिवार द्वारा बच्ची पर ससुराल जाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था. जब मासूम ने इसका विरोध किया, तो उसकी सगी दादी ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी. इस जुल्म से तंग आकर नाबालिक की मां ने हिम्मत जुटाई. मां ने बाल कल्याण समिति और महिला बाल विकास विभाग को लिखित शिकायत दी, जिसके बाद बच्ची के बयान दर्ज कर इस पूरी साजिश का पर्दाफाश किया गया.

उम्र छिपाने बनाई फर्जी मार्कशीट

जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पोते और पोती का बाल विवाह वैध दिखाने के लिए दोनों परिवारों ने मिलकर बच्चों की उम्र से जुड़े दस्तावेजों में हेरफेर किया और कथित तौर पर एक फर्जी मार्कशीट तैयार करवाई. बाल कल्याण समिति के निर्देश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि फर्जी मार्कशीट के मामले में शिक्षा विभाग अलग से जांच कर रहा है. रिपोर्ट आने के बाद शासकीय दस्तावेजों में जालसाजी करने की धाराओं के तहत भी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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