अब देख तू! किश्त भरने के नाम पर बदमाशों ने फाइनेंसर का ही किया नुकसान; दुकान में लगा दी आग

Indore News: इंदौर में आगजनी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां बदले की आग ने ऐसी तबाही मचाई है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है. दरअसल, इंदौर के कुछ बदमाशों ने मोबाइल शॉप में आग लगा दी. आग लगने की वजह से दुकाना का फ्रंट बोर्ड जल चुका है. पीड़ित का आरोप है कि किश्त चुकाने की बात को लेकर बदमाशों ने उसके दुकान को नुकसान पहुंचाया है.

क्या है पूरा मामला

पूरा मामला इंदौर के बाणगंगा इलाके का है यहां इंदौर पुलिस ने चार बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है. मामला दर्ज करने का कारण आगजनी बताया जा रहा है. दरअसल, शिकायतकर्ता विनय यादव ने बताया कि जय गोपाल बिल्डिंग शॉप नंबर-1, सेक्टर सांवेर रोड पर उसकी मोबाइल फाइनेंस की दुकान है. दुकान आए बदमाशों ने उसकी दुकान में आग लगाई है. मामला मोबाइल की किश्त से जुड़ा हुआ है.

4 हजार की किश्त बाकी..

विनय ने बताया कि अजय नाम के एक शख्स ने उसकी दुकान से एक मोबाइल फाइनेंस कराया था. हर महीने उसे मोबाइल के 2 हजार किश्त भरने होते थे. पिछले 2 महीने से उसकी किश्त बाकी थी यानी कुल 4 हजार रुपए. 8 सितंबर को उसे दुकान पर बुलाकर उसका फोन रख लिया गया और बकाया किश्त जमा करने पर मोबाइल वापस ले जाने की बात कही गई. इस दौरान अजय अपने दो साथियों के साथ जिन्होंने जमकर धमकियां दी और वहां से चले गए.

मामले को बताया झूठा...

विनय ने बताया कि स्थानिय लोगों ने उसे उसकी दुकान के बारे में सूचना दी. लोगों ने बताया कि रात करीब 2 बजे तीनों उसकी दुकान पर पहुंचते हैं फिर उसके दुकान में आग लगा देते हैं. आगजनी में दुकान का इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जल गया है. वहीं आरोपी अजय के परिजनों का कहना है कि विनय ने उसके बेटे के साथ अभद्रता और जबरदस्ती की है. उसने उनके बेटे के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई है.

