श्रद्धा तिवारी BF के लिए घर से भागी, लेकिन स्टेशन पर हो गया खेल; फिर अपने कॉलेज में काम करने वाले इलेक्ट्रिशियन से कर ली शादी

Shraddha Tiwari Karandeep Love Story: इंदौर शहर के एमआईजी थाना क्षेत्र में रहने वाली श्रद्धा तिवारी 23 अगस्त से लापता थी. लगातार इंदौर पुलिस और परिजन श्रद्धा तिवारी की तलाश में जुटे हुए थे. आज यानी शुक्रवार सुबह श्रद्धा के परिजन श्रद्धा तिवारी को लेकर पहुंचते हैं. उनके साथ एक युवक करनदीप भी होता है. जिसके बाद सामने आता है कि श्रद्धा तिवारी ने करण दीप से शादी कर ली है

दरअसल, 23 अगस्त को श्रद्धा तिवारी अपने घर से लापता होती है. उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट शहर के एमआईजी थाने पर दर्ज कराई जाती है. इसी दौरान श्रद्धा का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है. जिसमें श्रद्धा घर से निकलते हुए दिखाई देती है. इसके बाद से ही पुलिस लगातार श्रद्धा की तलाश कर रही थी. गुरुवार रात श्रद्धा ने अपने परिजनों से संपर्क किया और बताया कि वह मंदसौर में है.

सार्थक से मिलने आई थी श्रद्धा

श्रद्धा के पिता अनिल तिवारी पुलिस को सूचना देकर मंदसौर के लिए रवाना होते हैं और लगातार अपनी बेटी से संपर्क में रहते हैं. जावरा पहुंच कर अपनी बेटी और उसके साथ मौजूद युवक करणदीप को लेकर इंदौर के लिए रवाना होते हैं. पुलिस जांच में अब तक सामने आया है कि श्रद्धा तिवारी अपने बॉयफ्रेंड सार्थक से मिलने के लिए इंदौर रेलवे स्टेशन पहुंचती है. सार्थक के नहीं मिलने पर वह रतलाम ट्रेन से रवाना होती है. इसी दौरान ट्रेन में उसकी मुलाकात पूर्व परिचित करण दीप से होती है.

इलेक्ट्रिशियन का काम करता है करण

करण श्रद्धा के कॉलेज में ही इलेक्ट्रिशियन का काम करता है. दोनों के बीच शादी करने की बात होती है और दोनों रतलाम से मंडलेश्वर पहुंचते हैं और यहां शादी करते हैं. शादी के बाद यह फिर मंदसौर पहुंचते हैं. पैसे खत्म होने के बाद दोनों अपने परिजनों से संपर्क करते हैं. इस दौरान परिजनों को श्रद्धा की जानकारी लगती है. श्रद्धा के पिता अनिल तिवारी का कहना है कि बेटी सकुशल वापस आ गई है. परंतु उन्हें नहीं विश्वास की उसने शादी की है. वह इस शादी को नहीं मानते हैं. श्रद्धा के पिता ने बताया कि बेटी की दिमागी स्थिति को बदला गया है.

पुलिस कर रही पूछताछ

वहीं, पूरे मामले में एमआईजी पुलिस और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार श्रद्धा तिवारी करण दीप सहित परिजनों से पूरे मामले में पूछताछ कर बयान ले रहे हैं. पुलिस के अनुसार श्रद्धा तिवारी ने बताया है कि उसने करणदीप से शादी की है. हालांकि, दोनों ही बालिग है दोनों के बयान लिए जा रहे हैं और मामले में पूछताछ की जा रही है. वहीं पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है.

श्रद्धा तिवारी और करण का परिवार भी पहुंचा थाने

पुलिस लगातार करण और श्रद्धा से पूछताछ कर रही है. वहीं, परिजन भी दोनों से बात कर रहे हैं. करण का कहना है कि उन्होंने मंदिर में शादी की है. वहीं श्रद्धा के पिता और मां दोनों ही लगातार श्रद्धा से बातचीत कर रहे हैं. संभवत यह जानने की कोशिश की जा रही है कि लापता होने के दौरान 7 दिनों तक श्रद्धा कहां थी और इस दौरान उसने क्या-क्या किया था. परिजन लगातार श्रद्धा को समझाइश देने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं, इस पूरे मामले की सूचना लगते ही करण का परिवार भी एमआईजी थाने पर पहुंचा.

9वीं तक पढ़ा है करण

करण की मां अनीता योगी और भाई अर्जुन योगी भी थाने पर पहुंचे और मामले की जानकारी दी. करण के परिजनों का कहना है कि 23 तारीख को करण अपने मोबाइल की किस्त जमा करने के लिए गौतमपुरा ट्रेन से जा रहा था. जब रात तक वह नहीं लौटा तो उससे बात की थी. इस दौरान उसने बताया था कि वह अभी घर नहीं आएगा. करण इलेक्ट्रिशियन का काम करता है और नवी कक्षा तक पढ़ा है. करण की शादी की जानकारी उन्हें नहीं थी. आज सुबह जानकारी लगते ही वह लोग थाने पर पहुंचे हैं. थाने पर पहुंचे श्रद्धा और करण के परिजन लगातार दोनों से ही बातचीत करने में लगे हुए हैं वही करण के परिवार का कहना है कि अगर सब लोगों की आपकी सहमति रही तो उन्हें इस शादी से कोई परेशानी नहीं है.

रिपोर्ट- तुषार कंछल, जी मीडिया, इंदौर

