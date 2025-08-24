RSS Shatabdi Year: सितंबर में इंदौर फिर आएंगे RSS प्रमुख मोहन भागवत, सामने आई खास वजह
इंदौर

RSS Shatabdi Year: सितंबर में इंदौर फिर आएंगे RSS प्रमुख मोहन भागवत, सामने आई खास वजह

RSS Shatabdi Year: संघ प्रमुख मोहन भागवत सितंबर में इंदौर आएंगे और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद पटेल की पुस्तक ‘परिक्रमा’ का विमोचन करेंगे. समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई मंत्री और गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 24, 2025, 08:24 AM IST
सितंबर में इंदौर फिर आएंगे RSS प्रमुख मोहन भागवत
सितंबर में इंदौर फिर आएंगे RSS प्रमुख मोहन भागवत

Malwa RSS Programs: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानि आरएसए का शताब्दी वर्ष (2025-26) अब ज्यादा दूर नहीं है. इसको लेकर शनिवार को संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी भैयाजी जोशी इंदौर पहुंचे. जहां उन्होंने देर रारत तक बैठकें की, जिसें संघ के अलग अलग संगठनों से जुड़े चुनिंदा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए. इन चर्चाओं आने वाले सालों के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई. 

वहीं बैठक में तय हुआ है कि शताब्दी वर्ष को खास बनाने के लिए मालवा प्रांत समेत पूरे प्रदेश के हजारों गांवों में बड़े स्तर पर आयोजन किए जाएंगे. इसके अलावा, सबसे पहले 21 सितंबर से 5 अक्टूबर तक विजयदशमी उत्सव का आयोजन किया जाएगा. खास बात यह रहेगी कि पहली बार 15 से 30 साल तक के युवाओं के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां उन्हें संघ के काम और विचारों से सीधे जोड़ा जाएगा. वहीं, 1 से 15 जनवरी तक बड़े पैमाने पर हिंदू सम्मेलन भी होंगे.

घर-घर संपर्क अभियान 
इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने समाज के अलग-अलग तबकों को जोड़ने की योजना बनाई है. शताब्दी वर्ष के दौरान 10 दिनों का घर-घर संपर्क अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान स्वयंसेवक गांव, शहर और बस्तियों में पहुंचकर परिवारों से सीधे जुड़ेंगे. साथ ही सामाजिक सम्मेलन और नागरिक संवाद जैसे कार्यक्रम भी होंगे, जिनमें हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी.

युवाओं पर ज्यादा फोकस
संघ का इस बार फोकस सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह गांव-गांव तक पहुंचेगा. खासतौर से युवाओं, प्रोफेशनल्स, किसानों, व्यापारियों और महिलाओं को भी इन आयोजनों से जोड़ने की तैयारी है. भैयाजी जोशी ने साफ कहा कि यह शताब्दी वर्ष सिर्फ कार्यक्रमों का सिलसिला नहीं होगा, बल्कि समाज को जोड़ने और हर वर्ग तक पहुंचने का एक बड़ा अवसर है.

फिर आएंगे संघ प्रमुखः सूत्र
संघ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, संघ प्रमुख मोहन भागवत सितंबर महीने में एक बार फिर इंदौर आने वाले हैं. उनकी यात्रा की निश्चित तारीख तय नहीं हो पाई है. लेकिन संभावना जताई जा रही है कि वे 13 व 14 सितंबर को इंदौर आ सकते हैं. इस दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद पटेल की लिखी किताब परिक्रमा का विमोचन भी करेंगे. वहीं सूत्रों का कहना है कि कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव, राज्य के कई मंत्री समेत अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं. 

