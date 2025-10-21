Advertisement
हिंगोट युद्ध में डेढ़ घंटे तक बरसे आग के बाण, 35 से ज्यादा लोग हुए घायल, 15000 दर्शक हुए शामिल

Hingot War-इंदौर के गौतमपुरा के परंपरागत हिंगोट युद्ध में इस बार 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए. यह युद्ध इस बार दो घंटे की जगह डेढ़ घंटे तक चला. घायल हुए लोगों में ज्यादातर लोगों का इलाज मौके पर ही मेडिकल टीम ने किया. वहीं कुछ लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 21, 2025, 11:09 PM IST
Indore Hingot Yuddh-मध्यप्रदेश के इंदौर के गौतमपुरा में धोक पड़वा पर परंपरागत हिंगोट युद्ध इस साल करीब डेढ़ घंटे तक ही चला. देशभर में प्रसिद्ध इस हिंगोट युद्ध में  गौतमपुरा और रूणजी के वीर योद्धा तुर्रा और कलंगी ने दलों में बंटकर करीब डेढ़ घंटे तक एक-दूसरे पर अग्नि बाणों की वर्षा की. इस साल आधे घंटे पहले ही हिंगोट युद्ध खत्म हो गया. इस युद्ध में इस बार 35 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. 

घायलों की संख्या स्पष्ट नहीं
हिंगोट युद्ध में 35 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी है. ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर वंदना केसरी के अनुसार, 35 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. इनमें से 30 लोगों का इलाज मौके पर ही मेडिकल टीम ने किया है. इन सभी की हालत ठीक है. इन्हें हल्की चोटें आईं थी. वहीं गौतमपुरा थाना प्रभारी अरुण सोलंकी ने बताया कि गौतमपुरा और आसपास के गांव के कुल 44 लोग घायल हुए हैं. 

एक युवक को फ्रैक्चर
पांच घायलों को देपालपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. यहां के महावीर अस्पताल में भी चार लोगों को भर्ती किया गया है. एक फ्रैक्चर है, बाकी सभी की हालत ठीक बताई जा रही है.  स्थानीय लोग हिंगोट युद्ध को जानलेवा नहीं, बल्कि साहस परंपरा और लोक आस्था का प्रतीक मानते हैं. समें हार-जीत नहीं, बल्कि शौर्य और परंपरा का प्रदर्शन मायने रखता है. लेकिन यह खतरनाक भी है, हर साल कई लोग इसमें घायल होते हैं. 2017 में एक युवक की मौत भी हो चुकी है. 

15000 से ज्यादा दर्शक
इस बार युद्ध के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, 200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था. दर्शकों की सुरक्षा के लिए 15 फीट ऊंचे बैरिकेड्स लगाए गए थे. इस दौरान 15 हजार से ज्यादा लोग मौजूद थे. अंधेरे में कई बार हिंगोट दूर-दूर जाकर गिरते रहे. इससे ज्यादातर लोग मामूली रूप से घायल हुए.

यह भी पढ़ें-आसमान से बरसेंगे आग के गोले..दो दलों में छिड़ेगा महासंग्राम, मुगलों के दौर की परंपरा निभाने उतरेंगे 'हिंगोट उत्सव' के योद्धा

