पहले गांजा लगाया, अब छत पर 'बारूद' फोड़ा, इंदौर के 'मां-बेटे' क्यों दिखाई दहशत ?
पहले गांजा लगाया, अब छत पर 'बारूद' फोड़ा, इंदौर के 'मां-बेटे' क्यों दिखाई दहशत ?

Indore News: इंदौर के छत्रीपुरा इलाके में एक परिवार ने इन दिनों परेशानियां बढ़ा रखी है, बताया जा रहा है कि घर की छत पर गांजा उगाने वाले परिवार में अब मां-बेटे ने छत से ही फायरिंग की है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 08, 2025, 01:29 PM IST
इंदौर में परिवार ने की फायरिंग
इंदौर में परिवार ने की फायरिंग

Indore Firing News: इंदौर में एक मां-बेटे ने घर की छत से फायरिंग कर दहशत फैला दी है. बताया जा रहा है कि छत्रीपुरा थाना इलाके में रहने वाले एक परिवार का विवाद अब और भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हाल ही में छत पर गांजे के पौधे उगाने के आरोप में मां और उसके दो बेटों को गिरप्तार किया गया था. लेकिन अब हवाई फायरिंग करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है, वहीं इस तरह से फायरिग का मामला खुलेआम सामने आने से सब हैरान भी है और आसपास  रहने वाले लोगों में भी डर दिखा है, क्योंकि परिवार पहले से ही विवादों में रहा है. 

7 अगस्त का बताया जा रहा मामला 

छत्रीपुरा पुलिस के मुताबिक, रोहित सोनी और उनकी मां राजश्री सोनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, यह मामला तब सामने आया जब 7 अगस्त 2025 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें परिवार के सदस्य घर की छत से हवाई फायरिंग करते हुए नजर आ रहे थे।. पुलिस ने वीडियो की जांच-पड़ताल की और पहचान की कि वीडियो में दिख रहे युवक और महिला रोहित और उनकी मां राजश्री ही हैं. जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और एफआईआर दर्ज की है. 

ये भी पढ़ेंः ग्वालियर में अचानक 'लाश' ने लगा दी दौड़, पुलिस भी हैरान, मरा हुआ जिंदा कैसे हो गया

छत पर उगा रहे थे गांजा 

इससे पहले, कुछ दिनों पहले ही राजश्री सोनी को गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया था, जांच में यह भी पता चला था कि उन्होंने अपने घर की छत पर गांजे के पौधे भी उगाए थे, जिसके चलते उन्हें जेल भेजा गया था. इस गिरफ्तारी के बाद पड़ोसियों ने हवाई फायरिंग का वीडियो पुलिस के सामने रखा, जिसके आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मां-बेटों के खिलाफ नया मामला दर्ज कर लिया. पुलिस अधिकारी शीतू जरिया ने बताया कि दोनों मामलों में कड़ी कार्रवाई जारी है और पुलिस इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियों पर सख्ती से नजर रखेगी. 

यह पूरा मामला स्थानीय लोगों के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि नशे से जुड़ी घटनाओं के साथ-साथ हथियारों की फायरिंग से इलाके में सुरक्षा का सवाल उठ खड़ा हुआ है. क्योंकि रात के वक्त इस तरह से खुले में फायरिंग की वजह से सब हैरान है. 

इंदौर से तुषार कंचल की रिपोर्ट 

ये भी पढ़ेंः सत्यनारायण कथा का सरकारी न्योता! PWD अफसर की नोटशीट वायरल, सबको आना है

