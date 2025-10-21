दिवाली के बाद MP की हवा हुई जहरीली! AQI लेवल 200 पार; इन 5 शहरों में सांस लेना हुआ जानलेवा

AQI Level in MP: दिवाली के बाद शहरों की हवा की गुणवत्ता एक अहम विषय बन जाता है. पटाखों के जलने के बाद किन शहरों की हवा में कितना ज़हर घुला है, यह जानने के लिए हर कोई तत्पर रहता है. इसी बीच, दिवाली के अवसर पर मध्य प्रदेश के चुनिंदा शहरों की वायु गुणवत्ता चिंता का विषय बनी हुई है. एमपी के कई बड़े शहरों की हवा में ज़हर घुला है. AQI 200 पार पहुँच गया है, जिसके बाद से लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है.

एमपी के इन शहरों में इतना AQI

मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली सिटी इंदौर में हवा की गुणवत्ता बेहद ही खराब और चिंताजनक श्रेणी में है. यहाँ AQI 204 दर्ज किया गया है. वहीं, राजधानी भोपाल में AQI लेवल 186 है, जिसे 'अनहेल्दी' श्रेणी में शामिल किया गया है. ग्वालियर और जबलपुर में भी हवा की गुणवत्ता कुछ खास अच्छी नहीं है. दोनों शहरों में AQI 186 के साथ साँस संबंधी समस्या वाले लोगों को घर से बाहर निकलने से मना किया गया है. वहीं, उज्जैन की हवा संतोषजनक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है. यहाँ AQI 117 दर्ज की गई है.

प्रदूषण बना रहेगा

एक्सपर्ट्स का कहना है कि भले ही मध्य प्रदेश की एयर क्वालिटी 'मध्यम' दर्ज की गई है, लेकिन शहर में फैला प्रदूषण अभी कम नहीं होगा. दिवाली के बाद आज पूरे प्रदेश में हल्की हवा और धूप का अनुमान है, जिसके कारण प्रदूषण बना रहेगा. रात के वातावरण में गिरता तापमान और हवा की गति कम होने से प्रदूषण फैलाने वाले तत्व वायुमंडल में स्थिर रह सकते हैं, जिससे AQI स्तर और बढ़ सकता है.

ऐसे करें अपना बचाव

लोगों से मास्क लगाकर घर से बाहर निकलने की अपील की गई है, साथ ही ज़रूरत होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें. घर पर एयर प्यूरीफायर ज़रूर ऑन रखें. घर के सभी खिड़की-दरवाज़े बंद रखें ताकि पॉल्यूशन घर में न आए. अगर गले और आँखों में जलन महसूस हो या बार-बार खाँसी आ रही हो, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें.

