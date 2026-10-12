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इंदौर में कांग्रेस सांसद पर बवाल, बीजेपी महिला मोर्चा ने खोला मोर्चा, राहुल-प्रियंका से भी दागे सवाल

इंदौर में बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस सांसद डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. वहीं उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है.

Written ByYatnesh Sen
Published: Oct 12, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 08:56 PM IST
इंदौर में कांग्रेस सांसद पर बवाल, बीजेपी महिला मोर्चा ने खोला मोर्चा, राहुल-प्रियंका से भी दागे सवाल
Image Credit: ZEE MEDIA

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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