/इंदौर में कांग्रेस सांसद पर बवाल, बीजेपी महिला मोर्चा ने खोला मोर्चा, राहुल-प्रियंका से भी दागे सवाल

कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी

उन्होंने आगे कहा कि नवरात्रि में देशभर में देवी की आराधना की जा रही है और भारतीय संस्कृति में महिलाओं को विशेष सम्मान दिया जाता है. ऐसे में महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि बीजेपी महिला मोर्चा महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर अपना विरोध जारी रखेगा. राजवाड़ा चौक पर हुए इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की. सांसद के पुतले का दहन कर अपना आक्रोश जताया.