/इंदौर में कांग्रेस सांसद पर बवाल, बीजेपी महिला मोर्चा ने खोला मोर्चा, राहुल-प्रियंका से भी दागे सवाल

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इंदौर शहर के ऐतिहासिक राजवाड़ा चौक पर सोमवार को बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की छात्राओं द्वारा सांसद पर लगाए गए यौन दुर्व्यवहार के आरोपों को लेकर महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है. इस दौरान कांग्रेस सांसद के पुतले की शवयात्रा निकाली गई. कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया. इसमें बड़ी संख्या में महिला मोर्चा की कार्यकर्ताएं शामिल हुईं.
बीजेपी महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष श्रेष्ठा जोशी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं के अपमान से जुड़े मामलों पर उनका रवैया सवाल खड़े करता है. श्रेष्ठा जोशी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध किया. अब पार्टी के सांसद पर लगे गंभीर आरोपों के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व चुप्पी साधे हुए है.
श्रेष्ठा जोशी ने लगाए आरोप
श्रेष्ठा जोशी ने दावा किया कि जेएनयू की छात्राओं ने सांसद पर यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि महिला सुरक्षा और सम्मान की बात करने वाली कांग्रेस इन आरोपों पर स्पष्ट रुख क्यों नहीं अपना रही है. उन्होंने प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह अक्सर ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ का नारा देती हैं, लेकिन इस मामले में उनकी चुप्पी समझ से परे है.
कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी
उन्होंने आगे कहा कि नवरात्रि में देशभर में देवी की आराधना की जा रही है और भारतीय संस्कृति में महिलाओं को विशेष सम्मान दिया जाता है. ऐसे में महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि बीजेपी महिला मोर्चा महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर अपना विरोध जारी रखेगा. राजवाड़ा चौक पर हुए इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की. सांसद के पुतले का दहन कर अपना आक्रोश जताया.