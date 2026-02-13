MP Board Exam: समय पर आएगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट! एग्जाम खत्म होने से पहले ही शुरू होगी कॉपियों की जांच, जानें क्या है पूरी तैयारी

MP Board Exam: माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने के साथ ही कॉपियों की जांच की तैयारियां भी तेज कर दी गई है. इस बार दसवीं और बारहवीं के रिजल्ट समय पर घोषित करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने की योजना बनाई गई है. इसलिए इस बार परीक्षा खत्म होने से पहली कॉपियों की जांच शुरू कर दी जाएगी. इसके लिए इंदौर में मालव कन्या स्कूल को मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, जहां 22 फरवरी से उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने का काम शुरू हो जाएगा. परीक्षा परिणाम को निपष्क्ष और पारदर्शी रखने के लिए केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इन कैमरों की निगरानी भोपाल स्थित मंडल मुख्यालय से की जाएगी, ताकि अधिकारी सीधे तौर पर मूल्यांकन प्रक्रिया पर नजर रख सकें.

मूल्यांकन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इस बार मंडल ने कड़े नियम लागू किए हैं. कॉपियां जांचने वाले शिक्षकों (मूल्यांकनकर्ताओं) को 21 फरवरी को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा. मूल्यांकन कार्य में पारदर्शिता और सटीकता के लिए कॉपियों की संख्या सीमित की गई है. एक शिक्षक को प्रतिदिन कम से कम 45 कॉपियां जांचनी होंगी. थकान या जल्दबाजी में कोई गलती न हो, इसलिए किसी भी स्थिति में वे एक दिन में 60 से अधिक कॉपियां नहीं जांच सकेंगे. कॉपियां जांचने के लिए इंदौर में 1700 से ज्यादा मूल्यांकनकर्ताओं की सूची तैयार कर ली गई है.

भोपाल से होगी लाइव मॉनिटरिंग

बोर्ड परीक्षा की शुरुआत 10 फरवरी को बारहवीं कक्षा के अंग्रेजी के पेपर से हुई है. बोर्ड परीक्षाओं के जैसे-जैसे पेपर होते जाएंगे, वैसे-वैसे उत्तर पुस्तिकाएं संकलन (कॉपियां जमा करने का केंद्र) केंद्रों से मूल्यांकन केंद्र तक पहुंचेंगी. फिलहाल केंद्र पर कितनी कॉपियां जांची जाएंगी, इसकी संख्या स्पष्ट नहीं है. मूल्यांकन केंद्र की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. पूरा केंद्र 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेगा. खास बात यह है कि ये कैमरे सीधे माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के कंट्रोल रूम से जुड़े हैं, जिससे मंडल के अधिकारी इंदौर में हो रहे मूल्यांकन की लाइव मॉनिटरिंग कर सकेंगे.

एक दिन में 60 कॉपियों से ज्यादा नहीं होगी चेक

मूल्यांकन प्रक्रिया में सबसे बड़ी समस्या उन विषयों को लेकर आती है, जिनमें छात्रों की संख्या कम होती है. ऐसे रेयर विषयों के विशेषज्ञ शिक्षक आसानी से नहीं मिलते. पिछले साल के अनुभव को देखते हुए इस बार रणनीति बदली गई है. इंदौर केंद्र से जल्द ही मंडल को उन विषयों की सूची भेजी जाएगी, जिनके एक्सपर्ट उपलब्ध नहीं हैं, ताकि उन कॉपियों को समय रहते अन्य केंद्रों पर भेजा जा सके. केंद्र पर बोर्ड परीक्षा की कॉपियां 22 फरवरी से जांची जाएंगी. इससे पहले सभी मूल्यांकनकर्ताओं (कॉपी जांचने वाले) के लिए एक ट्रेनिंग सत्र भी रखा जाएगा. एक शिक्षक को एक दिन में अधिकतम 60 कॉपी जांचना होगी. पहले कॉपियों की कोडिंग होगी.

