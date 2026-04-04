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10वीं-12वीं के छात्रों को तगड़ा झटका, MP बोर्ड की पढ़ाई हुई महंगी, परीक्षा फीस में 25% इजाफा; बेस्ट ऑफ फाइव भी खत्म, जानें अन्य नियम

mp news: मध्य प्रदेश में 10 वीं और 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों को जल्द ही तगड़ा झटका लगने वाला है. मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन ने एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए न्यू एडमिशन पॉलिसी जारी की है, बेस्ट ऑफ फाइव खत्म किया गया है और परीक्षा फीस भी बढ़ाई गई है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Apr 04, 2026, 07:12 PM IST
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mp board new admission policy: मध्य प्रदेश में 10 वीं और 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों को जल्द ही तगड़ा झटका लगने वाला है. मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन ने एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए न्यू एडमिशन पॉलिसी जारी की है. इसके अलावा छात्रों को एग्जाम रिजल्ट के टाइम में दिए जाने वाला बेस्ट ऑफ फाइव लाभ भी खत्म कर दिया है. इसके अलावा परीक्षा फीस में भी बढ़ोतरी की गई है.

10 वीं और 12वीं छात्रों को झटका
एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन ने एजुकेशन पॉलिसी में कई तरह के बदलाव किए हैं. इनमें 'बेस्ट ऑफ फाइव'सिस्टम को खत्म करने से लेकर एग्जाम फी में भी बढ़ोतरी की गई है. ये नियम सरकारी के साथ प्राइवेट स्कूलों में भी लागू किए गए हैं. बता दें कि इन नियमों को सख्त किया गया है. यदि किसी छात्र को जारी नियमों के विरूद्ध एडमिशन दिया जाता है तो प्रिसिंपल और स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी. 

बेस्ट ऑफ फाइव सिस्टम खत्म
अगर सबसे बड़े बदलाव की बात करें तो मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन ने बेस्ट ऑफ फाइव सिस्टम को खत्म कर दिया है. बेस्ट ऑफ फाइव रूल के तहत छात्र अगर किसी 5 सब्जेक्ट में ज्यादा अंक लाया है या फिर किसी 5 सब्जेक्ट में पास है और एक में फेल, तो उन 5 सब्जेक्ट के ही नंबर जोड़े जाते थे. हालांकि अब इस  नियम को खत्म कर दिया गया है. अब छात्रों को सभी विषयों में पास होना अनिवार्य होगा. 

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एडमिशन फी में बढ़ोतरी
दूसरा बदलाव ये है कि बोर्ड ने 10वीं और 12th की परीक्षा फीस में 25% की बढ़ोतरी की है. दोनों कक्षाओं के रेगुलर एग्जाम फीस को 1200रुपए से बढ़ाकर ₹1500 कर दी गई है. वहीं प्राइवेट स्कूल के बच्चों को अब परीक्षा फीस ₹1600 देने होंगे. क्लास 9वीं का enrollment फीस ₹350 से बढ़ाकर ₹500 कर दिया गया है.

Affiliation फीस में भी बदलाव
बोर्ड से affiliated रहने के लिए अब प्राइवेट स्कूलों को ज्यादा पैसे देने होंगे. 10वीं के लिए सरकारी स्कूलों को 20 हजार और प्राइवेट स्कूलों को 22 हजार रुपये देने होंगे वहीं 12वीं के लिए सरकारी स्कूलों को 27 हजार और प्राइवेट स्कूलों को 30 हजार रुपये देने पड़ेंगे. वहीं 10वीं-12वीं के परीक्षा फॉर्म 15 मई से भरे जाएंगे.

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