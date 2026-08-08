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एमपी में नक्सलवाद की तरह नशे के नेटवर्क पर प्रहार, सीएम ने 7 राज्यों की पुलिस के साथ बनाया मास्टर प्लान

MP Drug Network News: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है. उन्होंने पहले प्रदेश से नक्सलवाद को खत्म किया है. अब प्रदेश में नशे के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार करने की तैयारी कर रहे हैं. सीएम ने इंदौर में सात प्रदेशों के डीजीपी के साथ बैठक कर योजना बनाई है.

Written ByYatnesh SenEdited ByManish kushawah
Published: Aug 08, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 04:02 PM IST
एमपी में नक्सलवाद की तरह नशे के नेटवर्क पर प्रहार, सीएम ने 7 राज्यों की पुलिस के साथ बनाया मास्टर प्लान
Image Credit: ZEE MEDIA

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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