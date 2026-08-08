/एमपी में नक्सलवाद की तरह नशे के नेटवर्क पर प्रहार, सीएम ने 7 राज्यों की पुलिस के साथ बनाया मास्टर प्लान

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MP CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे. एयरपोर्ट पर सीएम ने प्रदेश में नशे के नेटवर्क के खिलाफ चल रही कार्रवाई को लेकर जानकारी दी. सीएम ने कहा कि इंदौर में सात राज्यों के डीजीपी स्तर के अधिकारियों की अहम बैठक हुई है. इसमें मध्य प्रदेश समेत पूरे देश को नशे से मुक्त बनाने की दिशा में संयुक्त प्रयासों पर चर्चा हुई. सरकार का लक्ष्य वर्ष 2029 तक नशे के कारोबार पर रोक लगाई जा सके.
सीएम मोहन यादव ने कहा कि नशे का कारोबार किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है. इसके नेटवर्क को खत्म करने के लिए राज्यों के बीच लगातार बेहतर तालमेल जरूरी है. इसी वजह से देश के सात राज्यों की पुलिस को साथ लेकर काम किया जा रहा है. बैठक में पुलिस अधिकारियों के बीच अपराध से जुड़ी सूचनाओं के आदान-प्रदान और संयुक्त कार्रवाई को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई. सीएम ने कहा कि अलग-अलग राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय बढ़ने से नशे के कारोबार से जुड़े बड़े नेटवर्क तक पहुंचने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलेगी.
नशे के खिलाफ एक्शन
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस नशे के खिलाफ पहले से लगातार अभियान चला रही है. इस दौरान कई गैंग, सिंडिकेट और संगठित अपराध से जुड़े गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश केवल छोटे स्तर पर नशे की बिक्री करने वालों तक सीमित रहने की नहीं है, बल्कि पूरे नेटवर्क को खत्म करने की है. नशे के कारोबार से जुड़े गिरोहों की कड़ियां तलाशकर उन पर शिकंजा कसने का काम जारी है. आने वाले दिनों में भी पुलिस कार्रवाई को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया जाएगा.
पीएम का क्या है लक्ष्य?
वहीं मुख्यमंत्री कहा कि जैसे प्रदेश में नक्सलवाद को खत्म किया है, वैसे ही नशे के नेटवर्क को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि साल 2029 तक संगठित अपराध और नशे के नेटवर्क पर पूरी तरह से अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा है. इसके तहत सात राज्यों की पुलिस मिलकर मादक पदार्थों के पूरे सिंडिकेट और उससे जुड़े गिरोहों को तोड़ने की दिशा में काम कर रही है.
बैठक काफी महत्वपूर्ण
इंदौर में सीएम के साथ सात राज्यों के डीजीपी के साथ बैठक काफी अहम मानी जा रही है. क्योंकि पहली बार इस स्तर पर सात राज्यों के डीजीपी स्तर के अधिकारियों के साथ चर्चा हुई. मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होंगे. मोहन यादव ने कहा कि सरकार और पुलिस की संयुक्त कोशिशों से नशे तथा संगठित अपराध के खिलाफ अभियान को और मजबूती मिलेगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्यों के बीच बेहतर तालमेल से अपराध नियंत्रण में सफलता मिलेगी और नशे के पूरे नेटवर्क पर आने वाले समय में बड़ा असर देखने को मिलेगा.
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