/एमपी में नक्सलवाद की तरह नशे के नेटवर्क पर प्रहार, सीएम ने 7 राज्यों की पुलिस के साथ बनाया मास्टर प्लान

बैठक काफी महत्वपूर्ण

इंदौर में सीएम के साथ सात राज्यों के डीजीपी के साथ बैठक काफी अहम मानी जा रही है. क्योंकि पहली बार इस स्तर पर सात राज्यों के डीजीपी स्तर के अधिकारियों के साथ चर्चा हुई. मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होंगे. मोहन यादव ने कहा कि सरकार और पुलिस की संयुक्त कोशिशों से नशे तथा संगठित अपराध के खिलाफ अभियान को और मजबूती मिलेगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्यों के बीच बेहतर तालमेल से अपराध नियंत्रण में सफलता मिलेगी और नशे के पूरे नेटवर्क पर आने वाले समय में बड़ा असर देखने को मिलेगा.