Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

एमपी में कांग्रेस में घमासान! वरिष्ठ नेता ने प्रदेश अध्यक्ष पर उठाए सवाल, राहुल गांधी से कही ये बात

MP Congress News: एमपी कांग्रेस में एक बार फिर से अंतरकलह सामने आई है. जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर सवाल खड़े किए हैं. इतना ही नहीं उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी शिकायत की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 17, 2026, 06:19 PM IST
Trending Photos

MP Congress News
MP Congress leader Gajendra Verma Video: मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर से खींचतान होना शुरू हो चुका है. बता दें कि इंदौर के भागीरथपुरा दूषित पानी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, इंदौर आए हुए थे. इस दौरान कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह भी खुलकर सामने आ गई. वहीं राहुल गांधी के इंदौर पहुंचते ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता गजेंद्र वर्मा ने शिकायत करते हुए कहा कि 'मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी ने कांग्रेस को खत्म कर दिया है'. इसकी खास बात यह है कि गजेंद्र वर्मा ने यह बात एक नहीं बल्कि दो बार दोहराई. इसको लेकर राहुल गांधी ने जवाब में सिर्फ 'जी' कहा है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

एमपी कांग्रेस भले ही एकजुटता की बात करती हो, लेकिन अंदर-अंदर खींचतान साफ झलक रही है. कांग्रेस नेताओं के आपसी तालमेल की कमी भी लगातार जनता के सामने आ रही है. वहीं इंदौर का ये ताजा उदाहरण सामने आया है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने ही पार्टी के वरिष्ठ नेता ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर सवाल खड़े कर दिये हैं. इसका वीडियो वायरल होने के बाद से कांग्रेस की अंदरूनी कलह की स्थिति सामने आ गई है. 

'एमपी में कांग्रेस पार्टी खत्म' 
वहीं गजेंद्र वर्मा ने ZEE NEWS टीम से बातचीत में कहा कि इंदौर शहर के साथ-साथ पूरे मध्य प्रदेश में कई गंभीर मुद्दे सामने आए, लेकिन कांग्रेस कहीं भी मैदान में नजर नहीं आई. उन्होंने आगे कहा कि जीतू पटवारी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी और ज्यादा निष्क्रिय हो गई है. गजेंद्र वर्मा ने राहुल गांधी से शिकायत करते हुए दो टूक कहा कि 'राहुल जी, जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया है. 

'राहुल गांधी पर भरोसा है'
इसके अलावा, उन्होंने कांग्रेस की मौजूदा कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि 'कहीं न कहीं यह बीजेपी से मिले हुए हैं'. उन्होंने कहा कि पार्टी जनता के मुद्दों पर मजबूती से खड़ी नहीं दिख रही है. साथ ही गजेंद्र वर्मा ने राहुल गांधी पर भरोसा जताते हुए कहा कि 'मुझे राहुल जी पर पूरा विश्वास है, राहुल जी एक परिपक्व नेता हैं, जो मेरी बात सुनेंगे और उस पर जरूर कोई निर्णय लेंगे'. 

रिपोर्टः यत्नेश सेन, इंदौर

mp newsmp political news

