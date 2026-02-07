Advertisement
नशे के सौदागरों पर शिकंजा, इंदौर में 13 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, पुराने अपराधों का भी खुला कच्चा चिट्ठा

Indore News-इंदौर में पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 13.30 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है. आरोपी नशे की लत पूरा करने और जल्द पैसा कमाने के लालच में ब्राउन शुगर बेचते थे.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 07, 2026, 11:36 PM IST
Brown Sugar Smugglers Arrested-मध्यप्रदेश के इंदौर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हीरा नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने घेराबंदी कर बाइक सवार दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 2 लाख रुपए कीमत की ब्राउन शुगर बरामद की गई है. पकड़े गए आरोपी नशे की लत पूरी करने और रातों-रात अमीर बनने के चक्कर में तस्करी का अवैध धंधा कर रहे थे. 

घेराबंदी कर पकड़े गए संदिग्ध
शुक्रवार को हीरा नगर पुलिस की टीम एमआर-10 रोड स्थित आदित्य गेटवे बिल्डिंग के पीछे नाले के पास गश्त कर रही थी. इसी दौरान पुलिस को बाइक पर दो युवक संदिग्ध हालत में खड़े दिखाई दिए. पुलिस की गाड़ी को करीब आते देख दोनों बदमाशों ने भागने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उन्हें मौके पर ही दबोच लिया. 

तलाशी के दौरान मिली ब्राउन शुगर
पकड़े गए युवकों की पहचान रोहन कदम निवासी भाग्यलक्ष्मी कॉलोनी और गोपाल उर्फ दीपक अहिरवार निवासी हीरा नगर के रूप में हुई है. जब पुलिस ने इनकी तलाशी ली, तो इनके पास से एक थैली बरामद हुई, जिसमें 13.30 ग्राम ब्राउन शुगर भरी थी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस जब्त नशीले पदार्थ की कीमत लगभग 2 लाख रुपए आंकी गई है. 

शौक और लालच ने बनाया अपराधी
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कबूल किया कि वे खुद भी नशे के आदी हैं. अपनी नशे की लत को पूरा करने और जल्दी पैसा कमाने के लालच में वे सस्ते दामों पर ड्रग्स खरीदकर उसे शहर में महंगे दामों पर बेचते थे. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, दोनों आरोपी शातिर किस्म के अपराधी हैं और इनके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. हीरा नगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये बदमाश नशे की यह खेप कहां से लाए थे और शहर में किन-किन लोगों को इसकी सप्लाई करने वाले थे. 

