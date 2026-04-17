Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3182177
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

जिसे जेल भिजवाया, उसी से पत्नी को हुआ इश्क; फिर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति के सिर में उतरवा दी गोली

Indore Murder Case-इंदौर में पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी. आरोपियों ने मृतक के सिर के पीछे सटाकर गोली मारी थी. पुलिस ने इस हत्याकांड में पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 17, 2026, 01:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जिसे जेल भिजवाया, उसी से पत्नी को हुआ इश्क; फिर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति के सिर में उतरवा दी गोली

MP Crime News-मध्यप्रदेश के इंदौर से एक बार फिर रिश्तों के कत्ल का मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की सुपारी देकर हत्या करवा दी. 12 अप्रैल की शाम करीब 8 बजे नवीन पाटीदार की गोली मारकर हत्या की गई थी. वारदात के समय नवीन शराब पीने के लिए बाहर गया था. साजिश के तहत आरोपियों ने उसकी हत्या की थी. पुलिस ने इस मामले में पत्नी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है. यह मामला राऊ थाना क्षेत्र का है. 

पीछे से मारी थी गोली
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने पहले नवीन की गतिविधियों पर नजर रखी. आरोपी श्रीराम ने नवीन के सिर के पीछे सटाकर गोली मारी. नवीन को जैसे ही गोली लगी वह घायल होकर नीचे गिर पड़ा. उसे तुरंत अस्पताल ले गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. गोली नवीन की गर्दन में धंस गई थी. नवीन को गोली देसी पिस्टल से मारी गई थी. 

पत्नी ने प्रेमी संग रची साजिश
पुलिस के अनुसार, नवीन की हत्या की साजिश उसकी पत्नी भारती पाटीदार ने प्रेमी राहुल उईके साथ मिलकर रची थी. दोनों के बीच प्रेम संबंध थे. दोनों ने नवीन को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या का प्लान बनाया था. पुलिस जांच में सामने आया है कि नवीन की हत्या की सुपारी करीब 70 हजार रुपए में दी गई थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

साथियों साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम
आरोपी राहुल उईके पहले से एक हत्या का मामले में शामिल रहा था और वह जमानत पर बाहर आया था. इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने देवास के रहने वाले मुकेश कुमावत को जोड़ा, जिसने अपने साथियों श्रीराम और अजय को शामिल किया. वारदात से पहले आरोपियों ने रेकी की और फिर सही समय देखकर नवीन को मौत के घाट उतार दिया. 

पत्नी और दोस्त के बीच शुरु हुआ अफेयर
पुलिस जांच में सामने आया है कि 2023 में नवीन पाटीदार ने राहुल उईके के साथ मिलकर एक होमगार्ड जवान के बेटे की हत्या की थी. जमानत पर बाहर आने के बाद राहुल और नवीन के बीच विवाद हुआ. विवाद के बाद नवीन पुलिस का मुखबिर बन गया और राहुल को पुलिस के हवाले कर दिया. इसके बाद दोनों के बीच दुश्मनी और बढ़ गई. इसी बाच नवीन की पत्नी भारती और राहुल के अफेयर शुरू हो गया. इस मामले में पुलिस ने पत्नी भारती समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मुख्य आरोपी राहुल अभी फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

यह भी पढ़ें-पहले काटा, फिर जलाया और आखिर में JCB से जमीन में दफनाया... प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या, सोनम-मुस्कान की 'मां' निकली धापू

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp crimeindore murder caseindore murder news

Trending news

mp news
MP Breaking News LIVE: आग बरसा रहा सूरज, एमपी में आज कांग्रेस का सम्मेलन, 17 अप्रैल की बड़ी खबरें
Narmadapuram news
लाड़ली बहनों के बहाने कांग्रेस पर बरसे सीएम, सिवनी मालवा में दी करोड़ों की सौगात
gwalior news
ऐलिवेटेड रोड निर्माण के दौरान धड़ाम से गिरा 35 फीट लंबा गर्डर, मजदूर घायल
sheopur news
श्योपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से चार की मौत, 20 से ज्यादा घायल
gwalior news
राजा की हमराही है 'रानी', 6 साल से कर रहे इसकी सवारी; नजारा देख थम जाती गाड़ियों
narmadapuram news hindi
जेल से छुटकर आरोपी युवती को कर रहा था परेशान, पिता, भाई,जीजा ने युवक को लगाया ठिकाने
chhatarpur news
12 दिन बाद थमा 'चिता आंदोलन', प्रशासन को आदिवासियों ने दी 10 दिन की मोहलत
betul news
पुस्तक मेला में झोल ही झोल! निजी स्कूलों की मनमानी उजागर, शिक्षा विभाग की खुली पोल
Mohan Yadav
CM मोहन यादव ने खोला सौगातों का पिटारा, बोले-विकास के नए दौर में पहुंचेगा यह क्षेत्र
congress
2028 चुनाव से पहले कांग्रेस की नई रणनीति, नाराज नेताओं को मनाने के लिए बनाया प्लान