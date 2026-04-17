जिसे जेल भिजवाया, उसी से पत्नी को हुआ इश्क; फिर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति के सिर में उतरवा दी गोली

MP Crime News-मध्यप्रदेश के इंदौर से एक बार फिर रिश्तों के कत्ल का मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की सुपारी देकर हत्या करवा दी. 12 अप्रैल की शाम करीब 8 बजे नवीन पाटीदार की गोली मारकर हत्या की गई थी. वारदात के समय नवीन शराब पीने के लिए बाहर गया था. साजिश के तहत आरोपियों ने उसकी हत्या की थी. पुलिस ने इस मामले में पत्नी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है. यह मामला राऊ थाना क्षेत्र का है.

पीछे से मारी थी गोली

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने पहले नवीन की गतिविधियों पर नजर रखी. आरोपी श्रीराम ने नवीन के सिर के पीछे सटाकर गोली मारी. नवीन को जैसे ही गोली लगी वह घायल होकर नीचे गिर पड़ा. उसे तुरंत अस्पताल ले गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. गोली नवीन की गर्दन में धंस गई थी. नवीन को गोली देसी पिस्टल से मारी गई थी.

पत्नी ने प्रेमी संग रची साजिश

पुलिस के अनुसार, नवीन की हत्या की साजिश उसकी पत्नी भारती पाटीदार ने प्रेमी राहुल उईके साथ मिलकर रची थी. दोनों के बीच प्रेम संबंध थे. दोनों ने नवीन को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या का प्लान बनाया था. पुलिस जांच में सामने आया है कि नवीन की हत्या की सुपारी करीब 70 हजार रुपए में दी गई थी.

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साथियों साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम

आरोपी राहुल उईके पहले से एक हत्या का मामले में शामिल रहा था और वह जमानत पर बाहर आया था. इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने देवास के रहने वाले मुकेश कुमावत को जोड़ा, जिसने अपने साथियों श्रीराम और अजय को शामिल किया. वारदात से पहले आरोपियों ने रेकी की और फिर सही समय देखकर नवीन को मौत के घाट उतार दिया.

पत्नी और दोस्त के बीच शुरु हुआ अफेयर

पुलिस जांच में सामने आया है कि 2023 में नवीन पाटीदार ने राहुल उईके के साथ मिलकर एक होमगार्ड जवान के बेटे की हत्या की थी. जमानत पर बाहर आने के बाद राहुल और नवीन के बीच विवाद हुआ. विवाद के बाद नवीन पुलिस का मुखबिर बन गया और राहुल को पुलिस के हवाले कर दिया. इसके बाद दोनों के बीच दुश्मनी और बढ़ गई. इसी बाच नवीन की पत्नी भारती और राहुल के अफेयर शुरू हो गया. इस मामले में पुलिस ने पत्नी भारती समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मुख्य आरोपी राहुल अभी फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

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