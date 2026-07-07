/MP के मछली पालन को मिली इंटरनेशनल पहचान, कुवैत की कंपनी के साथ ₹7430 करोड़ का करार; 35000 लोगों को मिलेगा रोजगार

मध्य प्रदेश के मछली पालन क्षेत्र ने वैश्विक मंच पर एक नया इतिहास रच दिया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में 'मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्योद्योग नीति-2026' के तहत कुवैत की जानी-मानी कंपनी 'जबेदी अल कुवैत फिशरीज' और इंदौर की 'कामदार्स केयर' के बीच ₹7,430 करोड़ का एक बड़ा निवेश और बाय-बैक समझौता हुआ है. इस ऐतिहासिक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के जरिए प्रदेश के प्रमुख जलाशयों— इंदिरा सागर, बरगी, बाणसागर और बारना में आधुनिक केज कल्चर तकनीक से मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा. सरकार के इस बड़े कदम से न सिर्फ प्रदेश से सालाना ₹6,000 करोड़ के मत्स्य निर्यात का लक्ष्य रखा गया है, बल्कि इससे स्थानीय स्तर पर करीब 35,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे.