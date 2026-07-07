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MP के मछली पालन को मिली इंटरनेशनल पहचान, कुवैत की कंपनी के साथ ₹7430 करोड़ का करार; 35000 लोगों को मिलेगा रोजगार

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव की जन-कल्याण की कोशिश रंग लेती नजर आ रही है. उनकी उपस्थिति में 6 जुलाई को कुवैत की अग्रणी मत्स्य कंपनी जबेदी अल कुवैत फिशरीज कंपनी और इंदौर की कामदार्स केयर के बीच 7 हजार 430 करोड़ रुपए के निवेश और बाय बैक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 07, 2026, 10:32 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:32 AM IST
MP के मछली पालन को मिली इंटरनेशनल पहचान, कुवैत की कंपनी के साथ ₹7430 करोड़ का करार; 35000 लोगों को मिलेगा रोजगार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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