इंदौर में नकली पुलिसवाले ने युवती से मांगे 6 लाख, आरक्षक भर्ती में सिलेक्शन का दिया झांसा, हुई पहचान

Indore News-इंदौर में एक बदमाश ने पुलिसवाला बनकर युवती को फोन कर उसका चयन आरक्षक भर्ती में कराने का आश्वासन दिया. इसके बदले युवती से 6 लाख रुपए की डिमांड की गई. युवती ने चालाकी दिखाते हुए कॉल रिकॉर्डिंग कर ली और वॉट्सऐप चैट को संभाल कर रख लिया. इसके बाद युवती ने मामले की शिकायत क्राइम ब्रांच में की है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 08, 2025, 10:27 PM IST
इंदौर में नकली पुलिसवाले ने युवती से मांगे 6 लाख, आरक्षक भर्ती में सिलेक्शन का दिया झांसा, हुई पहचान

MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर में आरक्षक भर्ती के नाम पर एक युवती से ठगी की कोशिश का मामला सामने आया है. आरोपी ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर युवती को फोन किया और कहा कि वह उसका चयन आरक्षक भर्ती परीक्षा में करा सकता है. इसके उसने 6 से साढ़े लाख रुपए की डिमांडी की. युवती उसकी बातों में नहीं आई और समझदारी दिखाते हुए तुरंत उसकी कॉल रिकॉर्ड कर ली. युवती ने रिकॉर्डिंग संभाल कर रखी और वॉट्सऐप पर हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट भी सुरक्षित रख लिए. 

क्राइम ब्रांच में दर्ज कराई शिकायत
युवती ने पूरे साक्ष्य के साथ क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत मिलने पर पुलिस  ने जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान कर ली है. क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि शुक्रवार को युवती ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है. युवती मूल रूप से देवास जिले की रहने वाली है. वह वर्तमान में इंदौर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है. आरोपी ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और भर्ती प्रक्रिया में मदद करने की बात कही. 

लाखों रुपए की डिमांड की
एडिशनल डीसीपी ने बताया कि युवती की मदद के लिए आरोपी ने 6 से साढ़े 6 लाख रुपए की डिमांड की. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि कॉल करने वाला युवक पुलिसकर्मी नहीं है, बल्कि ठगी करने वाला युवक अजय पाटीदार है, वह देवास के बागली का रहने वाला है. आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है. पुलिस को शक है कि वह इस तरह की ठगी पहले भी कर चुका है. 

पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी 
क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी की गिरफ्तारी के लिए देवास और आसपास के इलाकों में दबिश दे रही है. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि युवती की सूझबूझ के कारण एक बड़ा फर्जीवाड़ी उजागर हुआ है. पुलिस अब आरोपी के मोबाइल डेटा और बैंक खातों की जांच कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वह किसी बड़े गिरोह से जुड़ा है. 

