राज्यपाल के ठहराव में बड़ी लापरवाही, इंदौर रेजिडेंसी कोठी की हाउसकीपिंग एजेंसी का टेंडर रद्द

MP Governor News: मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल के इंदौर दौरे के दौरान ठहरने की व्यवस्था में बड़ी लापरवाही देखने को मिली थी. उसके बाद प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फैसला लिया गया है. इंदौर स्थित ऐतिहासिक रेजिडेंसी कोठी में साफ-सफाई और कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर शिकायते सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. कोठी की हाउसकीपिंग और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालने वाली एजेंसी का टेंडर रद्द कर दिया गया है, जिससे शहर में प्रशासनिक हलचल मची हुई है.

दरअसल, 16 फरवरी को राज्यपाल की इंदौर दौरे के दौरान राज्यपाल भवन की तरफ से जिला प्रशासन को औपचारिक शिकायत भेजी गई थी. शिकायत में बताया गया कि रेजिडेंसी कोठी में ठहराव के दौरान स्वच्छता का स्तर काफी खराब देखने को मिला. वहीं कर्मचारियों का व्यवहार भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं पाया गया. बता दें कि राज्यपाल देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने आए थे. इसी दौरान अपने स्टाफ के साथ कोठी में रुके थे.

रसोई में भी साफ-सफाई नहीं

मिली जानकारी के मुताबिक, निरीक्षण के दौरान रेजिडेंसी कोठी में कई खामियां सामने आईं. बताया गया कि राज्यपाल के कमरे में साफ-सफाई को लेकर शिकायतें होने के बावजूद कर्मचारियों ने समय पर सुधार नहीं किया. इसके अलावा रसोई में भी स्वच्छता का स्तर काफी कमजोर पाया गया. इन कमियों को गंभीर मानते हुए प्रशासन ने इसे लापरवाही की श्रेणी में रखा, जिससे जिम्मेदार एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए.

इंदौर कलेक्टर ने लिया संज्ञान

मामला सामने आने के बाद इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए. जांच में हाउसकीपिंग एजेंसी की लापरवाही और अनुशासनहीनता की पुष्टि हुई. इसके बाद एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसका टेंडर रद्द करने का आदेश जारी किया गया. प्रशासन का मानना है कि अतिविशिष्ट अतिथियों की व्यवस्था में किसी भी स्तर की चूक स्वीकार नहीं की जा सकती.

जिला प्रशासन करेगा निगरानी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रोशन राय ने जानकारी देते हुए बताया कि एजेंसी का व्यवहार राज्यपाल भवन के कर्मचारियों के प्रति अनुचित था, इसी कारण यह फैसला लिया गया. हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अत्यधिक गंदगी या राज्यपाल द्वारा भोजन न करने जैसी बातें सही नहीं हैं. भविष्य में ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए अब रेजिडेंसी कोठी की व्यवस्थाओं की सीधी निगरानी जिला प्रशासन स्वयं करेगा.

