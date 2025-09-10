अब इंदौर से भोपाल सिर्फ 1 घंटे में पहुंचेंगे, न जाम का चक्कर, न रुकने की झंझट, बस...
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2916534
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

अब इंदौर से भोपाल सिर्फ 1 घंटे में पहुंचेंगे, न जाम का चक्कर, न रुकने की झंझट, बस...

Indore Bhopal Air Taxi: इंदौर से भोपाल का सफर अब और भी कम होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही एक और नई सेवा शुरू करने पर प्लान कर रही है, इसका टेंडर भी जल्द जारी हो सकता है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 10, 2025, 04:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर से भोपाल की दूरी 1 घंटे में पूरी होगी
इंदौर से भोपाल की दूरी 1 घंटे में पूरी होगी

MP Govt: इंदौर से भोपाल का सफर अब 1 घंटे में होने वाला है, क्योंकि एमपी सरकार जल्द ही इंदौर से भोपाल के बीच हवाई टैक्सी शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए कई कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया है. क्योंकि एटलबिहारी वाजपेयी इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड ने भी दोनों शहरों के बीच हेलिकॉप्टर सेवा शुरू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. इसके लिए कुछ इच्छुक कंपनियों को आमंत्रित किया गया है. माना जा रहा है कि अगर कंपनियों की तरफ से बात करने के बाद जल्द ही इसके लिए टेंडर जारी हो सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो फिर दोनों प्रमुख शहरों के बीच की दूरी और कम हो जाएगी. 

हेलिकॉप्टर सेवा के पीछे सरकार का उद्देश्य

AICTSL के इस प्रस्ताव में देश की नामी कंपनियों ने रुचि दिखाई है, इनमें कैब सेवा प्रदाता ओला के साथ-साथ उत्तराखंड में हेलिकॉप्टर सेवाएं संचालित करने वाली पांच कंपनियां भी शामिल हैं. इन कंपनियों ने मध्यप्रदेश में टूरिज्म और इमरजेंसी ट्रैवल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस सेवा में भागीदारी की इच्छा जताई है. फिलहाल इंदौर और भोपाल के बीच बस, ट्रेन और टैक्सी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन सरकार अब एक ऐसी तेज रफ्तार विकल्प की ओर बढ़ रही है, जिससे आपात स्थिति या आवश्यक कार्य के लिए लोग महज एक घंटे में भोपाल या इंदौर पहुंच सकें. हेलिकॉप्टर सेवा को इसी सोच के साथ प्रस्तावित किया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः नेपाल में फंसे MP के 14 लोग, PM और CM मोहन से लगाई सुरक्षित भारत वापसी की गुहार

प्रस्तावित सेवा के लिए कंपनियों ने कुछ प्रारंभिक बजट के साथ सरकारी सब्सिडी की मांग की है. उन्होंने बताया कि ओला के प्रतिनिधियों ने इस परियोजना पर चर्चा के लिए वर्चुअली हिस्सा लिया और इसे मध्यप्रदेश के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक नई संभावनाओं वाली पहल बताया. AICTSL बोर्ड की हालिया बैठक में इस हेलिकॉप्टर सेवा को लेकर गहन चर्चा हुई. अब रुचि दिखाने वाली कंपनियों के प्रस्तावों की समीक्षा के बाद अगली प्रक्रिया शुरू की जाएगी. चयनित कंपनी को उड़ानों की संख्या, किराया, टाइमिंग और टेक्निकल पहलुओं को लेकर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करनी होगी. 

माना जा रहा है कि अगर यह सुविधा शुरू होती है तो फिर दोनों शहरों की दूरी और कम हो जाएगी. राज्य सरकार का मानना है कि यह सेवा न केवल लोकल ट्रैवल को आसान बनाएगी, बल्कि मध्यप्रदेश के पर्यटन को भी नई ऊंचाई दे सकती है. खासकर विदेशी और हाई-एंड टूरिस्ट्स के लिए यह सेवा आकर्षण का केंद्र बन सकती है. जहां लोग आसानी से भोपाल से इंदौर हवाई सेवा से जा सकेंगे. 

ये भी पढ़ेंः इंदौर-कोटा एक्सप्रेस ट्रेन से जुड़ी बड़ी खबर, रेलवे का अपडेट, यात्री होंगे परेशान

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

indore bhopal air taxiMP govtmp govt air taxi

Trending news

chhattisgarh news
थाने के बाहर महिला ने लगाई आग, चीखते-चिल्लाते हुए अंदर घुसी, गंभीर रूप से झुलसी
mp news
MP में मुर्दा को जिंदा करने के लिए झारखंड से आया तांत्रिक, किया चौंकाने वाला दावा
mp news
नेपाल में फंसे MP के 14 लोग, PM और CM मोहन से लगाई सुरक्षित भारत वापसी की गुहार
Surendra Patwa
कर्ज 58,25,00,256 रुपये, क्रिमिनल केस 173... पढ़ लीजिए BJP के इस विधायक की कुंडली
Singrauli news
MP में धर्मांतरण की बड़ी साजिश का पर्दाफाश, लालच देकर किया जा रहा था गुमराह
mp news live update
सिंगरौली में धर्मांतरण का बड़ा खुलासा, मंडला, अनूपपुर और बालाघाट में भारी बारिश
jabalpur news
पहली बार जबलपुर से नेपाल के लिए ट्रेन, इंदौर से 4 अक्टूबर को होगी रवाना,जानें बुकिंग
khandwa news
खंडवा में टला बड़ा हादसा,मुंबई से दिल्ली जा रही मालगाड़ी पटरी से उतरी,डिब्बे हवा में
bhopal news
भोपाल के 45 इलाकों में आज रहेगी बिजली गुल, लोगों को इतने घंटे झेलनी पड़ेगी परेशानी
gwalior news
10 रुपए फीस के जाल में फंसी महिला, मां के इलाज के लिए ढूंढ़ी थी डॉक्टर, जानें मामला
;