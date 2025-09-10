अब इंदौर से भोपाल सिर्फ 1 घंटे में पहुंचेंगे, न जाम का चक्कर, न रुकने की झंझट, बस...

MP Govt: इंदौर से भोपाल का सफर अब 1 घंटे में होने वाला है, क्योंकि एमपी सरकार जल्द ही इंदौर से भोपाल के बीच हवाई टैक्सी शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए कई कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया है. क्योंकि एटलबिहारी वाजपेयी इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड ने भी दोनों शहरों के बीच हेलिकॉप्टर सेवा शुरू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. इसके लिए कुछ इच्छुक कंपनियों को आमंत्रित किया गया है. माना जा रहा है कि अगर कंपनियों की तरफ से बात करने के बाद जल्द ही इसके लिए टेंडर जारी हो सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो फिर दोनों प्रमुख शहरों के बीच की दूरी और कम हो जाएगी.

हेलिकॉप्टर सेवा के पीछे सरकार का उद्देश्य

AICTSL के इस प्रस्ताव में देश की नामी कंपनियों ने रुचि दिखाई है, इनमें कैब सेवा प्रदाता ओला के साथ-साथ उत्तराखंड में हेलिकॉप्टर सेवाएं संचालित करने वाली पांच कंपनियां भी शामिल हैं. इन कंपनियों ने मध्यप्रदेश में टूरिज्म और इमरजेंसी ट्रैवल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस सेवा में भागीदारी की इच्छा जताई है. फिलहाल इंदौर और भोपाल के बीच बस, ट्रेन और टैक्सी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन सरकार अब एक ऐसी तेज रफ्तार विकल्प की ओर बढ़ रही है, जिससे आपात स्थिति या आवश्यक कार्य के लिए लोग महज एक घंटे में भोपाल या इंदौर पहुंच सकें. हेलिकॉप्टर सेवा को इसी सोच के साथ प्रस्तावित किया गया है.

प्रस्तावित सेवा के लिए कंपनियों ने कुछ प्रारंभिक बजट के साथ सरकारी सब्सिडी की मांग की है. उन्होंने बताया कि ओला के प्रतिनिधियों ने इस परियोजना पर चर्चा के लिए वर्चुअली हिस्सा लिया और इसे मध्यप्रदेश के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक नई संभावनाओं वाली पहल बताया. AICTSL बोर्ड की हालिया बैठक में इस हेलिकॉप्टर सेवा को लेकर गहन चर्चा हुई. अब रुचि दिखाने वाली कंपनियों के प्रस्तावों की समीक्षा के बाद अगली प्रक्रिया शुरू की जाएगी. चयनित कंपनी को उड़ानों की संख्या, किराया, टाइमिंग और टेक्निकल पहलुओं को लेकर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करनी होगी.

माना जा रहा है कि अगर यह सुविधा शुरू होती है तो फिर दोनों शहरों की दूरी और कम हो जाएगी. राज्य सरकार का मानना है कि यह सेवा न केवल लोकल ट्रैवल को आसान बनाएगी, बल्कि मध्यप्रदेश के पर्यटन को भी नई ऊंचाई दे सकती है. खासकर विदेशी और हाई-एंड टूरिस्ट्स के लिए यह सेवा आकर्षण का केंद्र बन सकती है. जहां लोग आसानी से भोपाल से इंदौर हवाई सेवा से जा सकेंगे.

