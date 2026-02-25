MP Govt Project: इंदौर में बनेगा आधुनिक फायर स्टेशन, जानिए इस बड़े प्रोजेक्ट की कितनी है लागत

Indore Fire Station Project: इंदौर को जल्द ही आधुनिक फायर स्टेशन की सौगात मिलने वाली है. बताया जा रहा है कि शहर का विस्तार तेजी से हो रहा है, ऐसे में पिछले कुछ समय से आगजनी की घटनाओं में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इसी के चलते इंदौर नगर निगम की ओर से एमआर-10 क्षेत्र में एक बड़ा और आधुनिक फायर स्टेशन बनाया जाएगा. इसके लिए इंदौर विकास प्राधिकरण की ओर से 40 हजार वर्गफुट जमीन आवंटित कर दी गई है. इंदौर में बनने वाले इस फायर स्टेशन की लागत करीब 3 करोड़ रुपए होगी.

इंदौर को होगा फायदा

इंदौर नगर निगम की ओर से बताया गया कि अभी तक शहर में आगजनी की घटनाओं पर उज्जैन रोड स्थित फायर स्टेशन से ही दमकल भेजी जाती हैं. लेकिन कई बार ट्रैफिक जाम की समस्या के कारण दमकल की गाड़ियों को पहुंचने में देरी हो जाती है. ऐसे में आगजनी की घटनाओं में अक्सर दमकल की गाड़ियां देर से पहुंच पाती हैं. यही वजह है कि अब इंदौर में एक और नया आधुनिक फायर स्टेशन बनाया जाएगा. जमीन की तलाश पूरी हो चुकी है, ऐसे में अब शहर में आग लगने की घटनाओं पर दमकल की गाड़ियों को जल्द से जल्द पहुंचाया जा सकेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः भोपाल से लखनऊ जाने वालों की हो गई चांदी! 14 घंटे का सफर अब सिर्फ 7 घंटे में

इंदौर के एमआर-10 पुराने टोल नाके के पास इंदौर विकास प्राधिकरण की जमीन मिल गई है. ऐसे में इंदौर नगर निगम और इंदौर विकास प्राधिकरण के बीच चर्चा लगभग पूरी हो चुकी है. अब अत्याधुनिक फायर स्टेशन भवन के निर्माण के साथ यहां बड़ी बाउंड्री वॉल, वाहनों के लिए पार्किंग और कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर भी बनाए जाएंगे. जैसे ही इस योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा, इसका टेंडर जारी किया जाएगा और उसके बाद काम शुरू होगा.

इंदौर में कितने फायर स्टेशन

इंदौर में फिलहाल 7 फायर स्टेशन संचालित हैं. इनमें लक्ष्मीबाई नगर, मांगलिया, पीथमपुर, मोती तबेला, जीएनटी मार्केट, सांवेर रोड और मालनपुर क्षेत्र में फायर स्टेशन बने हुए हैं. लेकिन नए शहर के विस्तार को देखते हुए अब नए फायर स्टेशन बनाए जा रहे हैं, ताकि आगजनी की घटनाओं पर दमकल की गाड़ियों को जल्द से जल्द मौके पर भेजा जा सके.

ये भी पढ़ेंः मोदी सरकार ने MP को दी बड़ी सौगात, गोंदिया-जबलपुर रेल लाइन दोहरीकरण को मंजूरी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!