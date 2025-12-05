Advertisement
क्या कोर्ट को तमाशा समझ रखा है? MP हाई कोर्ट ने बार-बार याचिका लगाने पर लगाई फटकार, ठोका 1 लाख का जुर्माना

MP News-मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने एक जनहित याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की है कि क्या कोर्ट को तमाशा समझ रखा है, जो बार-बार एक ही मामले की याचिका लगाई जा रही है. हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को निजी उद्देश्य से प्रेरित माना. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इस याचिका को आदिवासी संगठन जयस के खरगोन जिला अध्यक्ष सचिन सिसोदिया ने लगाई थी.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 05, 2025, 12:39 PM IST
MP High Court Fines Petitioner-मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए कड़ी टिप्पणी की है कि अदालत को तमाशा समझ रखा है क्या? एक ही मामले में बार-बार याचिका दायर कर न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है. कोर्ट ने इसे निजी उद्देश्य से प्रेरित बताते हुए याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए की कॉस्ट (जुर्माना) लगाई है.

जयस जिला अध्यक्ष ने लगाई थी याचिका

यह याचिका आदिवासी संगठन जयस के खरगोन जिला अध्यक्ष सचिन सिसोदिया की ओर से दायर की गई थी. जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद स्पष्ट कहा कि यह याचिका जनहित में नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रंजिश को साधने के मकसद से लगाई गई थी. शासन की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल आनंद सोनी ने पक्ष रखा.

कॉन्स्टेबल के नाम से दायर की थी याचिका

कोर्ट ने कहा कि इसी विवाद पर पहली याचिका पीड़ित कॉन्स्टेबल राहुल चौहान के नाम से दायर की गई थी, जिसे उसने स्वंय यह कहते हुए वापस ले लिया कि वह इसे चलाना ही नहीं चाहता. इससे पहले भी इस मामले में दाखिल याचिकाएं वापस ली जा चुकी थीं. इससे साफ है कि याचिकाओं का मकसद न्याय प्रक्रिया को गुमराह करना था.

न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़

हाईकोर्ट ने कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड, परिस्थितियों और फेसबुक पोस्टों से यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता और उससे जुड़े लोगों ने व्यक्तिगत दुश्मनी और राजनीतिक फायदा साधने के लिए इस विवाद को बार-बार जनहित का रूप देने की कोशिश की. यह न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ है और इसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता.

याचिका का दुरुपयोग गंभीर श्रेणी का अपराध

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसलों, बलवंत सिंह चौफाल, एस.पी गुरुराजा, देवेंद्र प्रकाश मिश्रा और गुरपाल सिंह प्रकरणों का हवाला देते हुए कहा कि जनहित याचिका लोकतंत्र की आवाज है, न कि प्रतिशोध का हथियार. इसका दुरुपयोग गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है. शासन पक्ष ने कोर्ट के सामने फेसबुक पोस्टों के स्क्रीनशॉट पेश किए, जिनमें कॉन्स्टेबल की ओर से याचिका वापस लेने के बाद उसके खिलाफ गलत व्यवहार, धमकियों और कई जिलों में उपद्रव फैलाने की बातें लिखी गई थीं. इसे अदालत ने गंभीर मानते हुए याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई.

याचिकाकर्ता को लगाई कड़ी फटकार

शासन पक्ष ने कोर्ट के सामने फेसबुक पोस्टों के स्क्रीनशॉट पेश किए, जिनमें कॉन्स्टेबल की ओर से याचिका वापस लेने के बाद उसके खिलाफ गलत व्यवहार, धमकियों और कई जिलों में उपद्रव फैलाने की बातें लिखी गई थीं. इसे अदालत ने गंभीर मानते हुए याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई. अंत में कोर्ट ने आदेश दिया कि एक महीने के भीतर 1 लाख की कॉस्ट हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इंदौर में जमा कराई जाए. साथ ही चेतावनी दी कि भविष्य में इस प्रकार जनहित याचिका का दुरुपयोग किया गया तो और भी कठोर दंड दिया जाएगा.

