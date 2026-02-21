एमपी के यात्रियों के लिए खुशखबरी, होली पर इंदौर-निजामुद्दीन के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानें पूरा शेड्यूल

Holi Special Train List: होली का त्योहार नजदीक आते ही यात्रियों की आवाजाही तेज होनी शुरू हो गई है. लोग अपने-अपने घर पहुंचने के लिए ट्रेनों की टिकट बुक कराने का प्लान बनाने लगे हैं. कई लोगों ने पहले से ही ट्रेन के टिकट बुक करा लिए हैं. इसी बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है. होली के त्योहार के दौरान भारी भीड़ को संभालने के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा रतलाम मंडल से होकर चार जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया गया है, जिससे मध्य प्रदेश और आसपास के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा.

रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक, इन चार जोड़ी स्पेशल ट्रेनों में से एक जोड़ी रतलाम मंडल के इंदौर से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलाई जाएगी. यह स्पेशल ट्रेन हर शुक्रवार और रविवार को शाम 5 बजे इंदौर से रवाना होगी. रास्ते में यह देवास, उज्जैन और नागदा सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी और अगले दिन सुबह 5 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को सीधी और सुविधाजनक यात्रा मिलेगी.

यात्रियों को होगी सहूलियत

आपको बता दें कि इंदौर से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली यह स्पेशल ट्रेन 22 फरवरी से 27 मार्च 2026 तक चलेगी. वहीं वापसी में हजरत निजामुद्दीन से इंदौर के लिए स्पेशल ट्रेन प्रत्येक शनिवार और सोमवार को सुबह 8:20 बजे प्रस्थान करेगी. यह ट्रेन नागदा, उज्जैन और देवास होते हुए अगले दिन सुबह 9 बजे इंदौर पहुंचेगी. वापसी सेवा 23 फरवरी से 28 मार्च 2026 तक उपलब्ध रहेगी, जिससे होली के बाद लौटने वाले यात्रियों को भी सहूलियत मिलेगी.

कहां - कहां होगा ठहराव ?

दोनों दिशाओं में यह स्पेशल ट्रेन देवास, उज्जैन, नागदा, शामगढ़, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर और मथुरा जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी. यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन में एसी सेकेंड टियर, एसी थर्ड टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास के कोच लगाए गए हैं. रेलवे का यह फैसला होली के दौरान यात्रियों की भीड़ कम करने और सुरक्षित, आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

