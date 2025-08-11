MP AQI News: मध्य प्रदेश की हवा में फिर मिला 'जहर', MPPCB की रिपोर्ट ने लोगों की बढ़ाई टेंशन!

MP Pollution Control Board: मध्य प्रदेश में वायु प्रदूषण के खिलाफ कई तरह से प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन फेल होते नजर आ रहे हैं. मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, 2024-25 में प्रदेश के 29 जिलों में हवा की गुणवत्ता निम्न स्तर पर पहुंच गई है. हैरानी की बात यह है कि देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जाने वाला इंदौर भी इसमें शामिल बताया जा रहा है. लेकिन भोपाल की स्थिति में थोड़ा सुधार देखने को मिला है.

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य इलाके, अलीराजपुर, डिंडोरी, उमरिया और बैतूल में भी प्रदूषण का स्तर घटने की बजाय बढ़ा हुआ है. वहीं छोटे जिलों में विकास कार्यों की तेजी और पर्यावरण मानकों की अनदेखी के कारण हवा में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पराली और नरवाई जलाने, निर्माण कार्यों में धूल नियंत्रण के उपाय न अपनाने और खराब सड़कों की वजह से ज्यादा असर पड़ रहा है.

ये 7 शहर भी शामिल

इन वजहों से हवा में PM-10 और PM-2.5 जैसे हानिकारक कणों की मात्रा बढ़ रही है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस स्थिति को लेकर संबंधित विभागों को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं. वहीं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 131 शहरों को नॉन-अटेनमेंट सिटी घोषित किया है, जिनमें मध्य प्रदेश के सात शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर और देवास शामिल हैं.

कहां कितना सुधार ?

दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट में इन सात शहरों की हवा में PM-10 स्तर में कुछ सुधार का दावा किया गया है. सबसे अधिक 27% सुधार जबलपुर में और सबसे कम 5% सुधार देवास में दर्ज हुआ है. अब लक्ष्य वर्ष 2025-26 तक PM-10 के स्तर में 40% की कमी लाने या राष्ट्रीय मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंचने का रखा गया है. इसके लिए सख्त मॉनिटरिंग और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को और तेज करने की जरूरत बताई गई है.

MPPCB के सुझाव

वहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से सुझाव दिए गए हैं. उसमें कहा गया है कि प्रदेश में डीजल वाले वाहनों की संख्या में कमी लाई जाए. ज्यादा से ज्यादा सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाए. इसकेअलावा, पुराने वाहनों पर रोक लगाई जाए. वहीं घरेलू कचरे को जलाने पर सख्ती करने की अपील की गई है. भवन निर्माण स्थलों पर टीन या ग्रीन नेट की व्यवस्था की जाए, किसानों द्वारा जलाई जाने वाली नरवाई पर भी सख्ती से रोक लगाई जाए.

