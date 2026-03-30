बार-बार परीक्षा देने का झंझट खत्म! सिर्फ एक एग्जाम से 10 से ज्यादा विभागों में मिलेगी नौकरी, ये रहा पूरा प्रॉसेस

mp joint recruitment exam: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. आने वाले कुछ वक्त में सरकारी नौकरी में सिलेक्शन और परीक्षा देने के नियमों में बदलाव देखा जा सकता है. अब युवाओं को अलग-अलग परीक्षा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी बल्कि

एक परीक्षा में पास होने के बाद वे 10 में से किसी 1 विभाग में सेलेक्ट होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे. मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता वाली समिति ने संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 (mp joint recruitment exam) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

बार-बार नहीं देना होगी एग्जाम

संयुक्त भर्ती परीक्षा होने से स्टूडेंट्स को अलग-अलग फॉर्म भरने, सेंटर तक जाने और अलग-अलग पढ़ाई करने से राहत मिलेगी.इससे उनका समय और पैसा दोनों बचेगा. एक बार परीक्षा देने से अपने अंकों के हिसाब से वे 10 में से किसी एक विभाग में चयनित होने के काबिल माने जाएंगे. एमपी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड परीक्षा को 3 कैटेगरी में आयोजित करेगा.

ऐसे होगी संयुक्त परीक्षा

Teacher Eligibility Test, Combined Technical Examination and Combined Non-Technical Examination आयोजित की जाएगी. Teacher Eligibility Test (शिक्षक पात्रता परीक्षा) दो लेवल पर आयोजित होंगी. पहले लेवल में शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी फिर दूसरे लेवल में सब्जेक्ट के आधार पर चयनित परीक्षा आयोजित की जाएगी. यानी हिस्ट्री के शिक्षक की अलग परीक्षा और अंग्रेजी के शिक्षक की अलग परीक्षा आयोजित होगी.

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वहीं Combined Technical Examination (संयुक्त तकनीकी परीक्षा) में हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंगजैसे विशेषज्ञ पदों पर परीक्षी ली जाएगी. इसमें भी 2 लेवल पर पेपर होंगे. एक सामान्य और दूसरा सब्जेक्ट की बेसिस पर. Combined Non-Technical Examination दफतरों के काम और अलग ऑफिस वर्क के लिए आयोजित किया जाएगा. ये परीक्षा भी 4 अलग-अलग लेवल पर आयोजित होगी.

रिजल्ट और ज्वाइनिंग प्रक्रिया में तेजी

सरकारी विभागों में कई बार देखा जाता है कि परीक्षा होने के कई महीने बाद रिजल्ट घोषित होता है और ज्वाइनिंग भी कई महीने बाद ही होती है. लेकिन संयुक्त भर्ती परीक्षा में ऐसा कुछ नहीं होगा. मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को सलेक्ट किया जाएगा. अगर अभ्यर्थियों सलेक्ट नहीं होते हैं तो वे दोबारा परीक्षा देने के लिए काबिल रहेंगे क्योंकि ये परीक्षा 2 साल के लिए वैलिड रहेगी. जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा, मंजूरी मिलने के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा.