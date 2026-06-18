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MP New Greenfield Highway: मध्य प्रदेश में एक और ग्रीनफील्ड कोरिडोर बनने जा रहा है. 20 जून को इस परियोजना का भूमि पूजन किया जाएगा. यह कार्यक्रम इंदौर जिले के चंद्रावतीगंज में आयोजित होगा. जहां सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल होंगे. इस ग्रीनफील्ड कोरिडोर को सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है. सरकार का मानना है कि इस परियोजना से धार्मिक यात्रा, पर्यटन और आम लोगों की आवाजाही आसान हो जाएगी. वहीं प्रशासन की तरफ से इसकी तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं.
बता दें कि लगभग 48.10 किमी लंबा यह एक्सेस कंट्रोल्ड फोरलेन कॉरिडोर इंदौर के पित्र पर्वत क्षेत्र के पास शुरू होकर उज्जैन के सिंहस्थ बायपास तक जाएगा. इस परियोजना का निर्माण Madhya Pradesh Road Development Corporation (MPRDC) के माध्यम से हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर किया जाएगा. इस ग्रीनफील्ड कोरिडोर को लगभग 1089 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा. भविष्य में जरूरत पड़ने पर सड़क का और विस्तार भी किया जा सकेगा. सरकार की कोशिश है कि यह कोरिडोर आधुनिक सुविधाओं से लैस हो और लंबे समय तक बढ़ते यातायात का भार आसानी से संभाल सके.
समय की भी होगी बचत
इस कॉरिडोर का सबसे बड़ा फायदा यात्रा समय में कमी के रूप में देखने को मिलेगा. अभी इंदौर से उज्जैन पहुंचने में काफी समय लग जाता है, लेकिन नया मार्ग बनने के बाद यह दूरी सिर्फ 30 से 35 मिनट में तय की जा सकेगी. इससे महाकाल दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं, व्यवसायियों और रोजाना सफर करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. साथ ही इलाके के अन्य हाईवे पर वाहनों का दबाव कम होगा और ट्रैफिक जाम की समस्या में भी कमी आएगी. इससे दोनों शहरों के बीच आवागमन और अधिक सुगम हो जाएगा.
इन इलाकों को फायदा
इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड कोरिडोर से सिर्फ इंदौर और उज्जैन ही नहीं, बल्कि आसपास के कई इलाकों को सीधी फायदा होगा. इससे सांवेर, हतौड़ और आसपास के ग्रामीण इलाकों में विकास की नए-नए आयाम खुलेंगे. इतना ही नहीं इस परियोजना से इंदौर एयरपोर्ट, महाकाल लोक, ओंकारेश्वर और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच बेहतर संपर्क भी बन जाएगा. इसके अलावा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय व्यापार को काफी फायदा होगा. सड़क किनारे नए निवेश, रोजगार और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है, जिससे मालवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
ये है सरकार का लक्ष्य
मिली जानकारी के मुताबिक, प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां पूरी रफ्तार से चल रही हैं. जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. वहीं मंच, पार्किंग, पेयजल, बिजली, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए. निर्माण एजेंसी को परियोजना पूरी करने के लिए लगभग 24 महीने का समय दिया गया है. सरकार का लक्ष्य है कि सिंहस्थ-2028 से पहले यह महत्वपूर्ण कॉरिडोर पूरी तरह तैयार होकर लोगों के लिए शुरू हो जाए.
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