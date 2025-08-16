MP में अब बिजली चोरों की खैर नहीं, इंदौर-उज्जैन समेत 6 शहरों में खुलेंगे 'पावर थाने', पुलिस देगी करंट जैसा झटका!

MP Power Distribution Company: मध्य प्रदेश सरकार गुजराल मॉडल के तरह अपने यहां भी बिजली थाने खोलने जा रही है. बिजली थाने खोलने को लेकर सरकार की ओर से मंजूरी मिल गई है. पहले चरण में इंदौर-उज्जैन समेत 6 शहरों में बिजली थाने कोले जाएंगे. इसका थाने का मुख्यम मकसद बिजली चोरी, केबल चोरी और कर्मचारियों पर हो रहे हमले को रोकना और बकायेदारों से वसूली करना है. बिजली थाने में तैना पुलिस की टीम मौके पर जाएगी और एफआईआर दर्ज कर केस तैयार करेगी.

दरअसल, हाल ही के दिनों में ऊर्जा मंत्री और बिजली कंपनी के प्रतिनिधि मंडल ने गुजरात का दौरा किया था. इस दौरान वहां की बिजली व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. क्योंकि, गुजरात के मॉडल पर ये बिजली थाने तैयार किए जाएंगे. मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अनुसार, पहले दो थाने इंदौर के पोलोग्राउंड मुख्यालय और उज्जैन के ज्योतिनगर मुख्यालय में बनाए जाएंगे. इन दोनों स्थानों का चयन कर लिया गया है. इंदौर और उज्जैन में बनने वाले बिजली थाने को आगामी 3 से 4 महीनों में चालू होने की संभावना है.

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अनुसार, पहले चरण में प्रदेश के छह शहरों- इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा में एक-एक बिजली थाना खोलने की तैयारी है. इसको लेकर पिछले महीने सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में मजंरी मिल गई है.

जानिए खर्च

एक बिजली थाने को तैयार करने में करीब 20 से 30 लाख रुपए खर्च आएगा. वहीं, इसके वार्षिक संचालन की लागत करीब 2 करोड़ रुपए होगी. प्रत्येक थाने में 10 - 10 पुलिसकर्मी रहेंगे. इसमें - 1 टीआई, 2 एएसआई, 5 पुलिसकर्मी, 1 डेटा ऑपरेटर और 1 सहायक उप निरीक्षक रखा जाएगा. पुरुष और महिला दोनों कर्चारियों का अनुपात बराबर रखने की योजना है.

जानिए मुख्य मकसद

गौरतलब है कि अभी तक मध्य प्रदेश में बिजली विभाग को बिजली चोरी और बकाया राशि की वसूली के लिए पुलिस से मदद लेनी पड़ती है. जो कई बार उपलब्ध नहीं होती है. इसी वजह से कार्रवाई में देरी होती है. कई बार सुनने में आता है कि बिजली कर्मचारियों पर ही लोग हमले कर देते हैं. वहीं, इस थाने के खुल जाने से बिजली विभाग की जांच टीमें सीधे पुलिस बल के साथ मौके पर जाकर औचक निरीक्षण करेगी. साथ ही उपद्रव करने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज और केस डायरी तैयार कर सकेगी. बिजली थाना खोलने का मुख्य उद्देश्य बिजली चोरी रोकना और बकायादारों से सख्त वसूली करना है.

