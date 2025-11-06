विनोद अग्रवाल 5वीं बार बने एमपी के सबसे बड़े दानदाता! हुरून इंडिया की लिस्ट में देश में 71वें स्थान पर काबिज

MP Richest Person Vinod Agrawal: इंदौर के जाने-माने उद्योगपति और समाजसेवी विनोद अग्रवाल को हुरून इंडिया फाउंडेशन की सूची में देश के शीर्ष दानदाताओं में 71वां स्थान मिला है. इस सूची में कुल 185 प्रमुख परोपकारी उद्योगपतियों को शामिल किया गया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में विनोद अग्रवाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पशु कल्याण, भूख और गरीबी उन्मूलन सहित कई सामाजिक कार्यों में करीब ₹19 करोड़ का योगदान दिया.

यह लगातार पांचवां वर्ष है जब विनोद अग्रवाल की परोपकारी गतिविधियों और समाज के उत्थान में योगदान को हुरून इंडिया ने सम्मानित किया है. इससे पहले वे सूची में 58वें स्थान पर थे. पिछले चार वर्षों से विनोद अग्रवाल मध्यप्रदेश के सबसे अग्रणी परोपकारी उद्योगपतियों में शामिल हैं और लगातार समाज के विभिन्न वर्गों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं.

परिवारों को सीधा लाभ मिलता

अग्रवाल बालाजी सेवार्थ विनोद अग्रवाल फाउंडेशन के माध्यम से इंदौर और उज्जैन में कई सामाजिक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है. इनमें चमेली देवी अग्रवाल अन्नक्षेत्र, मेडिकल सेंटर, योग केंद्र और मांगलिक भवन जैसी परियोजनाएं शामिल हैं. उनके द्वारा किए गए दान से स्थानीय समाज और विशेषकर जरूरतमंद परिवारों को सीधा लाभ मिलता है.

समाजसेवा की असली ताकत

विनोद अग्रवाल का कहना है कि समाजसेवा केवल दान नहीं, बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा है. उनका मानना है कि जब कोई व्यक्ति परोपकार से लोगों के जीवन में बदलाव लाता है, तो बच्चों और परिवार में संस्कार, कृतज्ञता और जिम्मेदारी की भावना जन्म लेती है. यही वास्तविक संतुष्टि और समाजसेवा की असली ताकत है.

