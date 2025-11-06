Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2991749
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

विनोद अग्रवाल 5वीं बार बने एमपी के सबसे बड़े दानदाता! हुरून इंडिया की लिस्ट में देश में 71वें स्थान पर काबिज

Top Philanthropist Hurun List 2025: इंदौर के उद्योगपति विनोद अग्रवाल को हुरून इंडिया फाउंडेशन ने देश के शीर्ष दानदाताओं की सूची में 71वां स्थान देकर सम्मानित किया. 2024-25 में उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और गरीबों की मदद में करीब ₹19 करोड़ का योगदान दिया. उनके फाउंडेशन के माध्यम से कई सामाजिक योजनाएं संचालित हो रही हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 06, 2025, 11:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी के सबसे बड़े दानतादाओं में एक हैं इंदौर के विनोद अग्रवाल
एमपी के सबसे बड़े दानतादाओं में एक हैं इंदौर के विनोद अग्रवाल

MP Richest Person Vinod Agrawal: इंदौर के जाने-माने उद्योगपति और समाजसेवी विनोद अग्रवाल को हुरून इंडिया फाउंडेशन की सूची में देश के शीर्ष दानदाताओं में 71वां स्थान मिला है. इस सूची में कुल 185 प्रमुख परोपकारी उद्योगपतियों को शामिल किया गया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में विनोद अग्रवाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पशु कल्याण, भूख और गरीबी उन्मूलन सहित कई सामाजिक कार्यों में करीब ₹19 करोड़ का योगदान दिया.

यह लगातार पांचवां वर्ष है जब विनोद अग्रवाल की परोपकारी गतिविधियों और समाज के उत्थान में योगदान को हुरून इंडिया ने सम्मानित किया है. इससे पहले वे सूची में 58वें स्थान पर थे. पिछले चार वर्षों से विनोद अग्रवाल मध्यप्रदेश के सबसे अग्रणी परोपकारी उद्योगपतियों में शामिल हैं और लगातार समाज के विभिन्न वर्गों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं.

परिवारों को सीधा लाभ मिलता
अग्रवाल बालाजी सेवार्थ विनोद अग्रवाल फाउंडेशन के माध्यम से इंदौर और उज्जैन में कई सामाजिक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है. इनमें चमेली देवी अग्रवाल अन्नक्षेत्र, मेडिकल सेंटर, योग केंद्र और मांगलिक भवन जैसी परियोजनाएं शामिल हैं. उनके द्वारा किए गए दान से स्थानीय समाज और विशेषकर जरूरतमंद परिवारों को सीधा लाभ मिलता है.

Add Zee News as a Preferred Source

समाजसेवा की असली ताकत
विनोद अग्रवाल का कहना है कि समाजसेवा केवल दान नहीं, बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा है. उनका मानना है कि जब कोई व्यक्ति परोपकार से लोगों के जीवन में बदलाव लाता है, तो बच्चों और परिवार में संस्कार, कृतज्ञता और जिम्मेदारी की भावना जन्म लेती है. यही वास्तविक संतुष्टि और समाजसेवा की असली ताकत है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp richest person

Trending news

mp richest person
विनोद अग्रवाल 5वीं बार बने एमपी के सबसे बड़े दानदाता! देश में 71वें स्थान पर
chhattisgarh gst news
अब छत्तीसगढ़ में जीएसटी का भुगतान आसान! ऐसे फटाफट भर सकते हैं टैक्स
betul news
बैतूल में खेतों में गिरे तीन बम, किसानों में मची भगदड़; धमाके से दहशत का माहौल!
indore news
थप्पड़ ने तुड़वाई शादी! दूल्हे की हरकत देख मचल गई दुल्हन, बोली- '...जिंदगीभर कैसे..
Katni News
आपकी हर हरकतों पर तीसरी आंख की नजर, कटनी शहर में चप्पे-चप्पे पर लगाए गए खुफिया कैमरे
mp news
बिजली चोरी की खबर से करें मोटी कमाई! सीधे बैंक अकाउंट में आएगा पैसा, जानें कैसे?
bastar police
‘POLICE’ लिखी स्कॉर्पियो से निकला गांजा! सायरन-बत्ती देखकर पुलिस भी खा गई चकमा
Panna news
पन्ना स्कूल में छात्रा बेहोश, छात्र-छात्राओं का फूटा गुस्सा; प्राचार्य पर गंभीर आरोप
Cough Syrup Death Case
कमलनाथ ने CM मोहन यादव को लिखी चिट्ठी, कहा- सरकार ने वादा किया था, लेकिन...
crime news
बेडरूम में पति, किचन में पत्नी का शव.. गला रेतकर कपल की हत्या, डबल मर्डर के पीछे कौन